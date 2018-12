Man begint relatie met babysit. Plots verdwijnt zijn vrouw. 36 jaar later wordt hij aangehouden. Met dank aan populaire podcast KVDS

05 december 2018

14u25

Bron: The Australian, Courier Mail, News.com.au, Daily Mail 1 De Australische politie is er met de hulp van een populaire podcast in geslaagd om een doorbraak te forceren in een 36 jaar oude verdwijningszaak. Lynette Simms (33) verdween in 1982. Enkele dagen later bleek haar plaats in haar gezin al ingenomen te zijn door een leerlinge van haar echtgenoot, de in Australië bekende ex-rugbyspeler en sportleraar Chris Dawson. Het meisje (16) paste regelmatig op de dochters van het koppel en bleek al geruime tijd een seksuele relatie te hebben met de man des huizes. Dawson werd al snel verdacht, maar bleef altijd ontkennen dat hij iets met de verdwijning van zijn vrouw te maken had. Vanmorgen werd hij dan toch in de boeien geslagen.

De relatie van Chris en Lynette uit Sydney was nochtans mooi begonnen. Ze leerden elkaar kennen op de middelbare school en leken voor elkaar geboren. Vijf jaar later – in 1970 – trouwden ze. Hun geluk werd al snel bekroond met de geboorte van twee dochters.

Idyllische buitenwijk

Het jonge gezin ging in een idyllische buitenwijk van Sydney wonen, vlakbij de zee. Lynette vond een job als verpleegster en Chris ging aan de slag als sportleraar, nadat hij een punt gezet had achter een succesvolle carrière als rugbyspeler. Alles leek perfect. Tot in 1980.





Toen kreeg Chris interesse voor een 16-jarig meisje dat les volgde bij hem op Cromer High School, Joanne Curtis. De relatie werd seksueel nadat hij haar gevraagd had of ze niet af en toe wilde babysitten op zijn dochters. Vervolgens vroeg hij Lynette of Joanne niet bij hen mocht intrekken voor de rest van het schooljaar, omdat ze uit een gebroken gezin kwam en een gewelddadige stiefvader had. Het leidde tot barsten in het huwelijk en het koppel trok naar een relatietherapeut. (lees hieronder verder)

9 januari 1982. Lynn spreekt af met haar moeder in Norhbridge Baths - waar haar man werkt - maar komt daar nooit aan. Chris vertelt achteraf dat hij haar afgezet heeft aan een bushalte in Mona Vale en dat ze hem later die dag nog belde om te zeggen dat ze wat tijd voor zichzelf nodig had. Twee dagen later trekt Joanne in bij Chris. Ze draagt de kleren en de juwelen van Lynette en slaapt in het echtelijke bed van het koppel. Het duurt uiteindelijk zes weken eer Chris zijn vrouw als vermist opgeeft. Met de uitleg dat hij denkt dat ze bij een sekte gegaan is.

Lichaam

Een lichaam wordt nooit gevonden, maar bij graafwerken van de politie wordt wel een roze trui aangetroffen van Lynette. Er zitten verscheidene gaten in die overeenkomen met steekwonden. Twee lijkschouwers komen tot het besluit dat de vrouw vermoord is, vermoedelijk door haar man, maar er wordt niemand in staat van beschuldiging gesteld. Volgens het Openbaar Ministerie is er niet voldoende bewijs om iemand aan te klagen. En de zaak komt in een schuif terecht. (lees hieronder verder)

Pas in 2015 wordt ze daar weer uitgevist door rechercheurs van de afdeling ‘onopgelost moorden’. Zij starten een nieuw onderzoek naar de verdwijning van de vrouw. Met resultaat.

Vandaag liet de politie weten dat er “nieuw bewijsmateriaal” gevonden is in de vorm van enkele verklaringen van getuigen, die doorgespeeld werden aan het Openbaar Ministerie. Volgens politiecommissaris Mick Fuller ging het om een “omvangrijk” dossier en zouden twee van de getuigen gevonden zijn met dank aan een bekroonde podcast van de Australische krant ‘The Australian’, die in ‘The Teacher’s Pet’ de zaak opnieuw onder de loep nam.

Verrast

Deze morgen - om 8 uur plaatselijke tijd - werd Chris Dawson (intussen 70) aangehouden in de staat Queensland, waar hij intussen woont. Volgens de politie was hij “rustig en een beetje verrast”, maar ging hij “zonder problemen te maken” mee. Hij zit nu in de cel en kan voorlopig niet vrijkomen op borg. Hij zal uitgeleverd worden aan de staat New South Wales, waar hij naar alle verwachting aangeklaagd zal worden voor de moord op zijn vrouw. (lees hieronder verder)

NSW Police Force A man has been arrested in Queensland on behalf of NSW Homicide Squad detectives investigating the 1982 disappearance of Northern Beaches wife and mother, Lynette Joy Dawson. Lyn Dawson, a...

Op de hoorzitting rond zijn uitlevering toonde hij volgens Australische media geen emotie. Hij zat met zijn hoofd in zijn handen en bedekte zijn oren toen de magistraat voorlas uit zijn dossier, waar ook aanklachten in zaten voor huiselijk geweld tegen zijn vrouw.

Dat het lichaam van Lynette nog altijd niet gevonden is, zou volgens de politie geen obstakel zijn om het tot een proces en eventuele veroordeling te laten komen. “We hebben al eerder moordzaken opgelost zonder lichaam”, aldus Fuller. “Maar we blijven hoe dan ook verder zoeken. We hebben de hoop nog niet opgegeven dat we Lynette nog vinden.”

Broer

Dat is een hart onder de riem van de familie van de vrouw. Haar broer Gregg Simms vertelde aan ‘The Australian’ dat hij “erg emotioneel” was toen hij vanmorgen hoorde van de arrestatie. “We hebben gehuild en elkaar geknuffeld. We zijn ongelofelijk blij dat er eindelijk iets gebeurt.”

De familie van Chris Dawson blijft echter geloven in de onschuld van de man. “We zijn teleurgesteld over de beslissing van het Openbaar Ministerie om Chris aan te houden”, klonk het in een verklaring van Peter Dawson, de tweelingbroer van Chris. “Er is duidelijk bewijs dat Lyn een hele tijd nadat ze afscheid nam van Chris en hun dochters, nog leefde.”

Babysit

Hoe het met babysit Joanne Curtis (intussen 54) afliep? Zij trouwde in 1984 met Chris Dawson en ze kregen samen een dochter, maar het koppel ging uit elkaar in 1993 nadat hun relatie verzuurde. Curtis woont nog altijd in een buitenwijk van Sydney en is intussen grootmoeder. Ze heeft nooit met de media gesproken en wilde dat nu ook niet doen.

Chris Dawson hertrouwde nog een derde keer, met zijn huidige vrouw Sue.