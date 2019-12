Man achter "Ice Bucket Challenge" overleden kv

09 december 2019

20u53

Bron: Belga, NBC, Reuters 40 Pete Frates, die mee achter de virale "Ice Bucket Challenge" zat, is zelf op 34 jaar aan de spierziekte ALS overleden. Dat meldt ABC News vandaag.

Bij Frates werd in 2012 ALS vastgesteld. Hij was toen 27. Twee jaar later startte hij mee de Ice Bucket Challenge op: duizenden mensen over de hele wereld goten een emmer ijskoud water over hun hoofd, filmden het en plaatsten de video ervan op sociale media, met de vraag om geld te storten voor ALS-onderzoek.

Frates hielp de uitdaging onder de aandacht te brengen met steun van beroemdheden als Lady Gaga, Bill Gates, voormalig Amerikaans president George W. Bush, Justin Trudeau (toen nog geen Canadees premier) en rugbyspeler Tom Brady. Met de actie zamelden de initiatiefnemers tientallen miljoenen in.



Frates bezweek uiteindelijk vandaag na een "heroïsche strijd" tegen ALS, deelt zijn familie mee in een verklaring. Hij overleed in het bijzijn van zijn familie in zijn huis in Beverly, Massachusetts. Hij laat een vrouw en een dochter na.