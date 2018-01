Man achter bekende neonaziwebsite heeft joodse roots, zo zegt zijn moeder ADN

19u25

Bron: Newsweek 3 Twitter Andrew ‘Weev’ Auernheimer (32), een notoire neonazi en de co-stichter van de bekende Amerikaanse neonazistische website ‘The Daily Stormer’, heeft joodse roots. Dat heeft zijn moeder laten verstaan in een interview met Newsweek.

Andrew Auernheimer runt samen met zijn kompaan en medeoprichter Andrew Anglin de ‘Daily Stormer’, tot vorige zomer veruit de grootste neonaziwebsite in de VS en nu gedoemd tot een tweede leven onder diverse domeinnamen en op het Dark Web. The Daily Stormer post veel complottheorieën over joden, een waaier aan memes en teksten die fysiek geweld tegen joden, vrouwen en zwarten verheerlijken en maakt deel uit van de alt-rightbeweging.

Bekende lezers van de site zijn onder meer Dylann Roof, die negen zwarte kerkgangers vermoordde in Charleston in 2015 en William Edward Atchison, die vorig jaar twee studenten op zijn school doodschoot. The Daily Stormer was ook betrokken bij de organisatie van het rechts-extremistische protest in Charlottesville tegen het verwijderen van een standbeeld van de geconfedereerde generaal Robert E. Lee vorige zomer.

Tijdens die manifestatie kwam een 32-jarige vrouw om en raakten negentien anderen gewond nadat een man met extreemrechtse sympathieën met zijn auto inreed op tegendemonstranten. The Daily Stormer juichte het overlijden van de vrouw toe. Niet veel later werd de neonaziwebsite offline gehaald. Sindsdien worstelen de twee neonazi's met het vinden van een provider om de website te hosten. Eerst hopten ze wat rond op het internet met verschillende domeinnamen, nu zijn ze ondergedoken op het Dark Web. In Silicon Valley heerst al jarenlang verdeeldheid over het toestaan van extremistische websites op webproviders. Veel bedrijven willen zichzelf distantiëren van extremisme, maar zijn bezorgd dat beslissen wat wel en niet toegelaten is op hun platformen een verdergaande regulering door de overheid in de hand zal werken.

Vermoedens

Auernheimer haalde vlak na de opdoeking hard uit dat “het onderdrukken van de vrije meningsuiting blanke suprematisten geen andere keuze geeft dan hun vijanden en de kinderen van hun vijanden te vermoorden". Vorige maand nog liet de neonazi - die momenteel in Oekraïne zou vertoeven, waar hij woont sinds hij in de Verenigde Staten een straf uitzat wegens hacking – in een podcast verstaan dat “joodse kinderen het verdienen om te sterven”. Hij noemde het ook "de schuld van de joden dat The Daily Stormer zijn .com-status is verloren.

Nu blijkt dat de man uit een familie komt met verschillende achtergronden, ook joodse. “Hij heeft joodse voorouders aan beide kanten”, verklaart de moeder van de neonazi aan Newsweek. Ze heeft haar zoon al meer dan tien jaar niet meer gezien of gesproken. De vermoedens van joodse roots deden al eerder de ronde, maar nu is het de eerste keer dat een familielid die ook bevestigt.

