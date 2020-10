Man aangevallen nabij synagoge in Hamburg TT

04 oktober 2020

20u22

Bron: Belga 0 In de buurt van een synagoge in de Duitse havenstad Hamburg heeft een man een 26-jarige aangevallen. Het slachtoffer raakte daarbij zwaargewond, meldt de politie. In de broekzak van de dader werd een briefje met daarop een hakenkruis aangetroffen, weet persbureau dpa. Als het inderdaad om een antisemitische aanval gaat, zoals de Süddeutsche Zeitung schrijft, dan roept dat nare herinneringen op aan de aanval op een synagoge in de oostelijke stad Halle, bijna een jaar geleden.

Volgens een politiewoordvoerder sloeg de 29-jarige zijn slachtoffer met een bot voorwerp op het hoofd. Verwacht wordt dat het slachtoffer de aanval zal overleven.

Bronnen dichtbij het onderzoek zeggen verder aan dpa dat de aanvaller camouflagekleding droeg en een schop gebruikte om zijn slachtoffer aan te vallen. Volgens de Süddeutsche Zeitung was het slachtoffer een Joodse student.



Politieagenten die ter bescherming van de synagoge altijd in de buurt zijn, konden de aanvaller oppakken. In de synagoge werd vandaag Soekot of het Loofhuttenfeest gevierd.

Bij de aanslag in Halle, op 9 oktober vorig jaar, slaagde de terrorist er niet in de synagoge binnen te dringen tijdens een bijeenkomst voor Jom Kippoer. Hij schoot daarop twee mensen dood in de buurt, en verschillende anderen raakten gewond.