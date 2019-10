Man aangeklaagd voor moord na doodslaan vier daklozen in New York IB

Bron: AD, The Guardian 0 De 24-jarige Randy Rodriguez Santos wordt viervoudige moord en een poging tot moord ten laste gelegd, nadat hij gisteren in New York vier daklozen doodsloeg met een metalen pijp en een vijfde ernstig verwondde. Alle slachtoffers lagen buiten te slapen toen zij werden aangevallen in de wijk Chinatown.

Rodriguez Santos werd opgepakt terwijl hij op de vlucht was voor de politie, met het moordwapen nog in zijn handen. Het lijkt erop dat hij de daklozen, onder wie een bejaarde man van 83 jaar, willekeurig had uitgekozen en aangevallen. Over de slachtoffers zijn op de leeftijd van de vermoedelijk oudste dakloze voorlopig nog geen verdere details vrijgegeven. Ook het motief voor de aanval is op dit moment nog niet bekend. De mentale gesteldheid van Rodriguez Santos wordt momenteel geëvalueerd.

Volgens de New Yorkse politie is Rodriguez Santos de afgelopen jaren meerdere keren met de politie in aanraking gekomen. Hij is zelf al drie jaar dakloos, nadat zijn moeder hem het huis uitgooide. De vrouw vertelde tegen de New York Daily News dat ze genoeg had van de verslaving van haar zoon, en dat hij haar en zijn opa had aangevallen. “Maar ik had nooit gedacht dat hij iemand zou vermoorden", aldus Fioraliza Rodriguez.