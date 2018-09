Man aangehouden na gewelddadige dood 25-jarige vrouw in Bergen op Zoom

30 september 2018

12u45

Bron: anp

Een 24-jarige man uit het Nederlandse Bergen op Zoom, vlakbij de Belgische grens, is aangehouden voor betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een 25-jarige vrouw. Wat zijn rol daarbij is wordt uitgezocht, de man wordt volgens de politie in de loop van de dag gehoord.