Man aangehouden in verband met menselijke resten waaraan drie poema’s zich tegoed deden jv

06 januari 2020

14u01

Bron: CBS News 0 Daylan Jacob Thornton (21) is vrijdag aangehouden voor de diefstal van het voertuig van Steven Mark Brashear uit Oklahoma. De politie vermoedt dat Thornton ook iets te maken heeft met de menselijke resten op een wandelpad in Arizona waarvan drie poema’s aten. Zij werden uit veiligheidsoverwegingen gedood.

De identiteit van het slachtoffer waaraan de wilde dieren zich vorige dinsdag in Pima Canyon in het Coronado National Forest bij Tucson tegoed deden is nog niet bekend. De politie gaat er wel van uit dat de persoon in kwestie niet door de poema’s werd gedood, maar al overleden was.

De wilde dieren toonden helemaal geen angst voor de agenten die de menselijke resten probeerden bij hen vandaan te halen. Dat is afwijkend gedrag. Ook het feit dat de poema’s zich op een dode prooi stortten, is abnormaal. Het zijn uitstekende jagers en er is genoeg voedsel voor hen in hun habitat. Er werd besloten geen risico te nemen en de wilde dieren om te brengen om de veiligheid van de burgers te garanderen.

Begin december werd de 66-jarige Steven Brashear uit Bartlesville in Oklahoma als vermist opgegeven. De politie van Oro Valley in Arizona werd om bijstand gevraagd. Op 8 december zou Brashear in de buurt van Tucson aangekomen zijn. Hij zou naar een restaurant gegaan zijn waar hij volgens de politie door een onbekende werd opgepikt. Sindsdien is hij vermist. De dief van zijn wagen, Daylan Thornton, is nu dus aangehouden.