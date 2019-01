Man aangehouden in Brussel vanwege betrokkenheid bij wapenlevering voor aanslagen Parijs KVE

09 januari 2019

06u30

Bron: Belga 0 Een zekere Mohamed E. is net voor Kerstmis opgepakt in Brussel in het onderzoek naar de aanslagen in Parijs in 2015, zo schrijven La Libre en la Dernière Heure vandaag. De man zou betrokken geweest zijn bij de levering van wapens, via Mohamed Bakkali, die op zijn beurt beschouwd wordt als de logistieke helper van de terroristen. Mohamed E. werd aangehouden voor deelname aan de terreuraanslagen in Parijs.

De verdachte woont in Brussel maar is afkomstig uit Verviers, bij Luik. Hij werd opgesloten in de gevangenis van Sint-Gillis. Zijn advocaat is Didier De Quévy.

Mohammed E. zou betrokken geweest zijn bij de aankoop van kalasjnikovs. Volgens de kranten is zijn aanhouding bevestigd door de kamer van inbeschuldigingstelling.