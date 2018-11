Man (90) trekt met 2 koffers geld naar door bosbranden verwoest plaatsje en geeft alle 980 leerlingen en 105 leerkrachten van school 1.000 dollar KVDS

28 november 2018

14u20

Bron: AP 0

Een Amerikaanse zakenman heeft aan de inwoners van het door bosbranden verwoeste Paradise in Californië getoond dat hij het hart op de juiste plaats heeft. Bob Wilson was getroffen door het leed van de leerlingen van de plaatselijke middelbare school en besloot er met 2 koffers vol geld heen te trekken. Elk van de 980 leerlingen en 105 leerkrachten kreeg 1.000 dollar (886 euro).

Koffers

De restauranthouder en vastgoedontwikkelaar stelde zijn prachtige gebaar gisteren. Hij reisde van San Diego – in het zuiden van Californië – naar het stadje Chico vlakbij Paradise en deed daar zijn koffers open. Er bleek voor 1,1 miljoen dollar (975.000 euro) aan cheques in te zitten. En die waren bestemd voor de leerlingen en leerkrachten van Paradise High School.





Wilson besloot om het geld uit te delen nadat hij in de krant Los Angeles Times een verhaal gelezen had over de school, die nog altijd doorging ondanks het feit dat de leerlingen door de bosbranden van elkaar gescheiden waren geraakt. Een van de leerlingen vertelde de krant dat hij het miste om tijd door te brengen met zijn vrienden en een meisje onthulde dat ze de hele tijd weende. (lees hieronder verder)

Dat brak het hart van Wilson. In een interview vertelde hij dat hij de kinderen weer wilde laten lachen en “hen een beetje vrijheid wilde geven om te doen wat ze graag deden”. “En hen toe te laten om hun gedachten te verzetten, zodat ze even niet moesten denken aan wat er gebeurd was.”

“De middelbare school had een grote impact op mijn eigen leven”, gaat hij verder. “Ik zou durven zeggen dat het de eerste en laatste periode was waarin ik echt helemaal geen zorgen had. Ik wilde dat deze leerlingen wisten dat er iemand om hen geeft.”

Directeur

Volgens de directeur van de school – Loren Lighthall – zouden in totaal een 900-tal leerlingen en hun gezinnen hun huizen kwijtgeraakt zijn door de vreselijke bosbranden. Die kostten ook 88 mensen het leven. “De gift van Bob maakt dat deze kinderen weer wat geld hebben om essentiële dingen aan te kopen, zoals eten, kleren en benzine”, vertelt de man.