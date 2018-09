Man (75) overleeft kanker, beroerte en negen operaties, maar schrijft afscheidsbrief als hij 14 uur gevangenzit in eigen auto Erik Kouwenhoven

14 september 2018

06u30

Bron: AD.nl 0 Hoewel hij kanker heeft overleefd, een beroerte heeft gehad en met succes negen operaties heeft ondergaan, heeft de 75-jarige Peter Pyros uit Amerika het naar eigen zeggen nooit zwaarder gehad dan toen hij bijna 14 uur vastzat in zijn Cadillac XLR.

Het begon allemaal op vrijdagochtend 31 augustus, toen Pyros besloot om een stukje te gaan rijden in zijn Cadillac XLR cabriolet. Nadat hij was ingestapt deed hij de deur dicht en drukte op de startknop, maar er gebeurde niets. Ook met de sleutel kon hij de auto niet starten. De deuren waren op slot.

Hitte

Na ongeveer 30 minuten werd duidelijk dat hij ernstige problemen kreeg door de hitte. "Het was de meest gruwelijke ervaring die je je kunt voorstellen", zegt de 75-jarige man. "Ik heb over mijn schoenen geplast en ben meerdere keren flauwgevallen. Op een gegeven moment heb ik me erbij neergelegd dat ik zou sterven." De Amerikaan schreef een afscheidsbrief waarin stond dat hij geen zelfmoord had gepleegd, zodat zijn nabestaanden geen verkeerde conclusies zouden trekken, mocht hij overlijden.

De onfortuinlijke man probeerde met zijn vuist tegen het raam te slaan, het glas met beide voeten naar buiten te schoppen en schreeuwde met zijn mond tegen de deur om hulp. Helaas had hij geen gereedschap of scherpe voorwerpen. Gelukkig werd hij na verloop van tijd gevonden door een buurman, die het alarmnummer belde, waarna hij werd bevrijd door de brandweer.

Schadevergoeding

Pyros had echter ook 14 uur eerder op de knop naast een van de beide voorstoelen kunnen duwen om de deuren handmatig te ontgrendelen. De commentaren op social media waren vervolgens niet mals. Het feit dat er meteen een advocaat werd ingeschakeld doet velen vermoeden dat het hem om een schadevergoeding is te doen. Anderen vinden hem vooral dom. "Dit is het soort mannen dat doodgaat van de honger wanneer de roltrap ermee ophoudt", schrijft iemand.