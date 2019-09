Man (72) schiet 's nachts inbreker dood en kruipt dan doodleuk zijn bed weer in IB/redactie

29 september 2019

06u27

Bron: Dallas News, AD 0 In Dallas in de Amerikaanse staat Texas, is een man opgepakt die ervan wordt beschuldigd een vermoedelijke inbreker te hebben doodgeschoten. Nadat hij op de inbreker had geschoten, dook de man zijn bed weer in voor een paar uurtjes slaap. Pas twee uur later schakelde hij de hulpdiensten in toen hij een lichaam voor zijn huis zag liggen.

Volgens de Dallas Morning News verklaarde de 72-jarige James Michael Meyer tegen de politie dat hij donderdagnacht rond vijf uur 's morgens werd gewekt door lawaai buiten en dat hij iemand in de tuin zag die met een pikhouweel zijn schuur probeerde open te breken.

De man pakte snel zijn pistool en schreeuwde naar buiten om de inbreker te verjagen. Volgens Meyer rende de inbreker echter niet weg, maar deed hij juist een paar passen in de richting van het huis. Vervolgens zou Meyer op de man hebben geschoten.

Volgens de verklaring van het politierapport liet de inbreker daarop zijn pikhouweel vallen en zou hij toen wél weggerend zijn. Meyer beweert daarna nog één keer “in de duisternis” te hebben geschoten en vervolgens terug naar bed te zijn gegaan. Buren spreken die verklaring echter tegen en beweren rond vijf uur ‘s morgens drie (en geen twee) schoten te hebben gehoord.

Pas twee uur later, rond zeven uur 's morgens, belt Meyer de hulpdiensten wanneer hij een lichaam in het park tegenover zijn huis ziet liggen - maar niet voordat zijn vrouw eerst een advocaat gebeld heeft. Volgens de Dallas Morning News weigerde Meyer tijdens zijn gesprek met de noodcentrale de vragen van de telefonist te beantwoorden en bleef hij enkel volhouden dat hij het slachtoffer was van een misdrijf en dat er medische assistentie nodig was.

Meyer wordt moord ten laste gelegd en zit vast op een borgsom van 150.000 dollar.

