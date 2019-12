Man (72) gestikt in kerstdiner: “Hij stopte opeens met ademen” Tom Tates

16u13 2 De familieleden en vrienden van de 72-jarige Brian Marshall zijn in diepe rouw gedompeld omdat de man op kerstdag stikte in een feestdiner met gebraden lamsbout en geroosterd rundvlees. De gepensioneerde Brit zat aan tafel in de woning van zijn neef toen hij zich al pratende verslikte in een onderdeel van de uitgebreide kerstdis.

Geschrokken aanwezigen, zo melden Britse media, probeerden de blokkade in zijn keel weg te krijgen met de zogenoemde Heimlich-greep, maar die inspanningen hielpen niet. Toen de naar adem happende Marshall het bewustzijn verloor, werd groot alarm geslagen. Nadat een hartstilstand werd geconstateerd, probeerde de 40-jarige neef van de man hem te reanimeren. Toegesneld ambulancepersoneel nam die taak van hem over, maar korte tijd later werd Brian in de feestelijk versierde woonkamer dood verklaard.



Volgens Mary Hemley (67), de zus van het slachtoffer, zaten er inclusief haar broer, in totaal zes mensen aan het tragisch afgelopen kerstdiner dat rond vier uur 's middags begon. “Op een gegeven moment, terwijl Brian ergens op aan het kauwen was, verslikte hij zich opeens. Ik vroeg hem of alles in orde was, maar toen schudde hij ‘nee’. Vervolgens viel mijn broer flauw en moesten we in actie komen. Zeker toen hij ook nog stopte met ademen.”



Autopsie

Wat Brian Marshall precies in zijn mond had toen hij zich verslikte, weten de familieleden nog niet. Een autopsie op het stoffelijk overschot van de Brit uit de plaats Havant in het zuiden van Engeland moet dat nog uitwijzen. De ontroostbare zus: “Het was zo gezellig. We zaten lekker te eten en cadeautjes uit te pakken en toen ging het op gruwelijke wijze mis. Wat wij meemaakten was niks anders dan pure horror.”



Zij en de andere aanwezigen willen in principe nooit meer kerst vieren. Hemley: “Brian, in zijn werkzame leven een technisch tekenaar, was een fantastische man met een goed gevoel voor droge humor en hij maakte daarmee altijd iedereen aan het lachen. Zo ook tijdens het kerstetentje dat hem fataal werd.” De familie is de hulpdiensten uiterst dankbaar voor de ondersteuning. “Ze hebben zich keihard ingezet om Brian bij ons te houden, maar helaas liep het verkeerd af.”

