Man (60) snijdt zichzelf per ongeluk de keel over tijdens zwaardvechtkunst op Indiase parade PVZ

14 september 2019

15u32

Bron: The Independent 0 Volgens lokale media zou een 60-jarige Indiër zichzelf woensdag per ongeluk gedood hebben terwijl hij enkele kunsten met zijn zwaard demonstreerde op een parade. Zijn zoon heeft alles zien gebeuren.

De zestigjarige Mohammad Sayum was woensdag samen met vele andere gelovigen aanwezig op een stoet in Nalanda, in het oosten van India. Toen hij enkele kunsten wou tonen met zijn zwaard, trof hij zichzelf dodelijk in zijn nek. Hij bloedde hevig en werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed onderweg aan zijn verwondingen.

Zijn zoon, die ook meeliep in de stoet, zag het vreselijke ongeluk gebeuren. Na het incident zou er chaos zijn losgebroken op de stoet.

De politie is een onderzoek gestart naar de precieze omstandigheden van het overlijden.

Muharram

Tijdens de processies ter ere van de Islamistische maand Muharran, komen gelovigen samen op straat in een parade. Ze geselen zichzelf daarbij door zichzelf op de borst te slaan, of met zwaarden en zwepen te slaan.