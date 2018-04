Man (56) uit Hamont-Achel sterft tijdens jachtpartij in Krugerpark

mvdb

17 april 2018

08u40

Bron: Het Belang van Limburg

0

Een 56-jarige man uit Hamont-Achel is zondag om het leven gekomen in het beroemde Krugerpark in Zuid-Afrika, zo meldt Het Belang van Limburg vandaag. Eric Sevens was op vakantie en nam deel aan een jacht op klein wild. Hij stierf door een kogel in het hoofd.