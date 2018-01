Man (51) wint één miljoen met krasbiljet, drie weken later is hij dood Hans Renier

30 januari 2018

09u34

Bron: New York Upstate, The Daily Star 169 Het leven lachte hem toe, zowat een maand geleden. Donald Davastano (51) won de hoofdprijs in de loterij en zou het geld investeren voor de toekomst. Maar het geluk was van korte duur. Morgen wordt hij begraven.

In de kerstperiode reed Donald Davastano (51), een schrijnwerker uit New York, naar huis na zijn werk. Onderweg stopte hij nog snel even aan het tankstation en kocht voor 10 euro een 'Merry Millionaire'-krasbiljet. "Ik kon mijn ogen niet geloven", vertelde Donald toen. Hij had net één miljoen dollar gewonnen.

Extravagante plannen

Het was een zaterdag, dus hij moest nog tot maandag wachten vooraleer de kantoren van de New York Lottery weer openden om zijn cheque te gaan ophalen. Dolblij ging hij op de foto tijdens de prijsuitreiking. Na aftrek van belastingen bleef van zijn winst zo'n 662.000 dollar over. "Als zelfstandige schrijnwerker had ik niet echt een pensioenplan", legde hij uit. "Dit geld zal me helpen. Ik heb verder geen extravagante plannen. Ik koop een nieuwe truck, betaal wat schulden af ​​en investeer voor de toekomst." De man leefde samen met zijn vriendin en haar twee zonen.

Verzekering

Maar het geluk bleef niet duren. Volgens de uitbater van het tankstation waar hij zijn winnend biljet kocht, vertelden andere klanten dat Savastano al een tijdje ziek was. Hij had echter nog geen dokter bezocht, omdat hij geen verzekering had. Toen hij na zijn lottowinst wel een dokter ging raadplegen, werd kanker vastgesteld in zijn longen en er waren ook al uitzaaiingen naar de hersenen.

Afgelopen vrijdag overleed de man. Volgens het overlijdensbericht laat hij vier broers en twee zussen na, en ook zijn moeder leeft nog. Die nemen vandaag tijdens een plechtigheid afscheid van hem. Morgen wordt hij begraven.