Man (46) verliest tenen tijdens wintermarathon, nu gebruikt een hotel ze als ingrediënt in een...cocktail ses

13 juni 2019

12u42

Bron: The Guardian, BBC 5 Nick Griffith, een Britse ex-commando, verloor drie tenen tijdens een extreme wintermarathon in Canada. Hij vroeg de chirurg ze bij te houden en doneerde ze daarna aan een Canadees hotel. Daar worden de tenen gebruikt als ingrediënt in een cocktail.

De Yucon Arctic Ultra is een negen dagen durende slopende tocht van 300 mijl (bijna 500 kilometer) in het noorden van Canada. ‘s Nachts zakken de temperaturen tot wel 40 graden onder nul. In 2018 werden recordtemperaturen gemeten, het was zo koud dat slechts één atleet de finish haalde. Verschillende andere atleten moesten noodgedwongen opgeven, ze werden met vriesletsels naar het ziekenhuis overgebracht.

Nick Griffith was een van hen. Hij lag uiteindelijk vijf dagen op intensieve zorgen, drie van zijn tenen moesten worden geamputeerd. Nu krijgen de tenen een nieuw leven, als hoofdingrediënt in een cocktail. Toen Griffith in het ziekenhuis lag, dacht hij terug aan een eigenaardige advertentie die hij eerder zag.

“Er stond: vrieswondes? Wij willen je tenen”, vertelt Griffith aan The Guardian. “Ik dacht echt dat het een grap was”.

Whiskey en een menselijke teen

Maar dat was het niet. Al meer dan 40 jaar trekken bezoekers naar het Downtown Hotel in Dawson City in de hoop om de bekendste drank van het land te proeven, The Sourtoe Cocktail. Ingrediënten: een gemummificeerde menselijke teen en een shot whiskey. Tijdens het drinken moeten de lippen de teen raken. Een lokaal gezegde luidt: “Je kunt het snel drinken, je kunt het traag drinken, maar je lippen moeten de teen raken”.

Griffith bewaarde zijn tenen naar eigen zeggen in een bokaal op zijn nachtkastje. Hij wachtte op het moment dat hij fysiek sterk genoeg was en vakantie kon nemen op zijn werk om naar Canada af te reizen om de tenen zelf aan het hotel te bezorgen. Toen dat niet wilde lukken, besloot hij de tenen dan maar gewoon in een envelop op te sturen.

Paniek in het postkantoor

“Ik panikeerde toen ze me in het postkantoor vroegen wat er in de speciale envelop zat. Ik kon niets verzinnen en wilde ook niet liegen en zeggen dat het kaarsen waren”. Uiteindelijk biechtte hij dan maar op dat hij zijn tenen wilde opsturen, waarop de postbediende “geschenk” op de envelop schreef.

Meer dan een maand later kwamen de tenen aan op hun bestemming. “We zijn zeer blij dat we nieuwe tenen ontvangen hebben. Want tegenwoordig zijn ze erg moeilijk te vinden”, liet het hotel weten in een verklaring.

Terry Lee, de “teendeskundige” van het hotel bewaart de tenen eerst zes weken in zout, alvorens ze worden geserveerd.