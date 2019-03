Man (46) in bijzijn van vriendin bewerkt met strijkijzer en boormachine: daders hadden "Belgisch accent” “Littekens zullen nooit meer weggaan” Tim Besters

Bron: BD.nl 0 De 46-jarige man die vorig jaar in een villa in het Nederlandse dorp Wernhout, deel van de grensgemeente Zundert, op gruwelijke wijze werd mishandeld, houdt daar waarschijnlijk littekens aan over die nooit meer zullen weggaan. De vier daders zijn nog steeds voortvluchtig en spraken met een Belgisch accent.

De zaak kwam gisteren aan bod in het tv-programma Opsporing Verzocht. De man werd op donderdag 22 november in de badkamer van de villa op gruwelijke wijze toegetakeld door drugscriminelen. Zo zouden ze tientalen keren met een schroevendraaier in zijn bovenbenen hebben gestoken en met een boormachine in een knieschijf hebben geboord. Ook moest hij keukenzout in zijn eigen wonden wrijven en werd hij toegetakeld met een gloeiend heet strijkijzer.

Vriendin

Zijn 38-jarige vriendin was ook aanwezig in de villa. Zij werd in een andere ruimte vastgehouden en geslagen. Ze hoorde onheilspellende geluiden uit de badkamer komen en dacht dat haar laatste uur geslagen had. Daarom vroeg ze de criminelen om slaappillen, ‘omdat ze haar einde niet bewust mee wilde maken’.

Toen ze een tijd later bijkwam bleken de vier criminelen verdwenen. Haar vriend bleek, in tegenstelling tot wat ze eerst dacht, nog te leven. De gangsters vuurden schoten af in de badkamer, maar raakten hem niet.

Gestolen

De slachtoffers, een Nederlands koppel dat in ons land woont, verbleven in de zomer van vorig jaar tegen vergoeding in de ruime vrijstaande woning met schuur aan de Wernhoutseweg in Wernhout. Als tegenprestatie moesten ze een oogje houden op de ruime schuur waarin regelmatig hennep (cannabis) gedroogd werd - buiten medeweten van de eigenaar van de villa om.

In de ochtend van donderdag 22 november ontdekten ze tot hun schrik dat de schuur was opengebroken en dat een groot deel van de gedroogde hennep was gestolen. Ze brachten meteen de eigenaar van de hennep - niet de eigenaar van de villa - op de hoogte. Die kwam met drie handlangers ter plaatse, waarna alle gruweldaden werden uitgevoerd.

Volgens politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk beseffen de man en vrouw nu pas welke risico’s ze namen door op de villa te passen. “Ze weten nu ook wat hennepcriminelen kunnen doen als het even tegenzit.”

Geheugenkaartje

De politie beschikt over bewakingsbeelden waarop vier mannen te zien zijn. Van twee van hen is de identiteit bekend, van de andere twee nog niet. Ze spraken Nederlands met een accent. Vermoedelijk hadden ze een Belgisch accent. Volgens Van Hooijdonk zou de hennep mogelijk bestemd zijn voor de Belgische markt en komen de criminelen wellicht ook daar vandaan.

Dat de bewakingsbeelden beschikbaar zijn, komt door een slimmigheidje van het mannelijke slachtoffer. Toen de criminelen verhaal kwamen halen moest hij de camerarecorder aan hen overhandigen, en wist hij in het geniep het geheugenkaartje te verstoppen.

VIDEO: De zaak kwam maandag ook aan bod in het regionaal opsporingsprogramma Bureau Brabant, scroll door naar 05:05.