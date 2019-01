Man (45) voor de rechter voor misbruik van 8 kinderen in klein dorpje bij ’s-Hertogenbosch KVDS

10 januari 2019

18u01

Bron: De Gelderlander, AD 0 In Nederland start binnenkort het proces tegen een 45-jarige man die ervan beschuldigd wordt 8 kinderen te hebben misbruikt in een klein dorpje bij ’s-Hertogenbosch. Bij de man uit Alem werd ook zelfgemaakte kinderporno in beslag genomen. De slachtoffers in de ontuchtzaak hebben nu gevraagd om het eindrapport van het Openbaar Ministerie in te mogen kijken in afwachting van de rechtszaak, die op 14 maart moet beginnen. Zodat ze zich emotioneel kunnen voorbereiden.

De feiten kwamen afgelopen zomer aan het licht. Een 11-jarig meisje dat gelogeerd had bij het gezin van de verdachte, vertelde eind juli toen ze thuiskwam een bijzonder verontrustend verhaal. Volgens de Nederlandse krant De Gelderlander zei ze dat de vader van haar vriendinnetje haar op intieme plaatsen had aangeraakt en had gefotografeerd.

Ouders

De ouders stapten naar de politie en twee dagen later – op 26 juli – werd de man aangehouden op verdenking van ontucht met kinderen en het vervaardigen en bezitten van kinderporno. Op die beelden was een 20-tal kinderen te zien. Een deel van hen werd intussen geïdentificeerd. Hij zou hen niet aangeraakt hebben en ze zouden ook nooit geweten hebben dat ze gefotografeerd werden. De feiten gebeurden tussen 1 januari 2015 en de zomer van vorig jaar.





De man had flink wat gelegenheid om zijn slag te slaan. Zo was hij volgens de Nederlandse krant Algemeen Dagblad erg actief in het verenigingsleven en werkte hij veel met kinderen. Bij de Alemse Rakkers, bijvoorbeeld, de lokale activiteitenclub voor leerlingen van de basisschool. Maar hij coachte ook het meisjesteam van de Mixed Hockeyclub (MHC) Bommelerwaard. Het maakte dat er veel onrust ontstond bij ouders van kinderen uit het dorp en de verenigingen.

Sinds zijn aanhouding in juli zit de man in de cel. Tijdens een eerste zitting voor de rechtbank zei hij volgens De Gelderlander dat hij zich schaamde en dat hij begreep waarom de ouders boos zijn op hem. Hij hield vol dat hij alleen handelde en dat hij gestraft moet worden voor wat hij deed.

Tijdens de zitting van vandaag ging het om de vraag van de slachtoffers om het eindrapport over de zaak te mogen inkijken, in afwachting van de start van het proces. Zo zouden ze zich emotioneel beter kunnen voorbereiden op de feiten die ter sprake zullen komen.

Privacy

De advocaat van de verdachte probeerde dat te verhinderen met het argument dat er veel gevoelige informatie in het rapport staat en dat het een schending zou zijn van de privacy van zijn cliënt. Het Openbaar Ministerie leek er echter geen moeite mee te hebben, maar verbond er wel voorwaarden aan. Zo mogen er geen kopieën worden gemaakt en moet de privacy gegarandeerd worden. De ultieme beslissing valt tussen nu en de start van het proces en pas als het rapport helemaal klaar is. Dan zal ook bepaald worden welke stukken precies ingekeken mogen worden.