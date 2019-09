Man (45) springt met zijn dochtertje van vijf voor metrotrein, meisje overleeft Joeri Vlemings

24 september 2019

10u06

Bron: CBS 0 Drama in een metrostation in de Bronx gisterochtend. Een man van 45 greep plots zijn dochtertje van vijf bij de pols en sprong net voor een aankomende metrotrein. Hij overleefde de aanrijding niet, het meisje gelukkig wél. De beelden zijn hard.

Als bij wonder was het meisje slechts lichtgewond. Een andere metrogebruiker, Jairo Torres, sprong na het voorval meteen op de rails om haar ter hulp te snellen. Torres slaagde erin het kind van onder het metrostel te laten kruipen. “Ze vroeg: ‘Wat is er met mijn papa gebeurd?’ Ik zei: ‘Niet naar je papa kijken, kom naar mij. Kruip als een puppy”, aldus Torres. De beelden daarvan zijn hartverscheurend.

Het gezinsdrama vond rond 8 uur gisterochtend plaats in het metrostation Kingsbridge Road in de New Yorkse wijk, The Bronx, voor de ogen van vele pendelaars. Volgens Torres was de vader aan het bellen toen hij plots zijn dochtertje vastgreep en sprong. De trein vertraagde nog wel, maar kon niet meer tijdig stoppen. De 45-jarige man was op slag dood. Het vijfjarige meisje overleefde de tragedie wél omdat ze net tussen de sporen viel en daar bleef liggen tot de trein tot stilstand kwam.

Wanhoopsdaad

Niurka Caraballo, de mama van het slachtoffertje, zag haar dochter in het ziekenhuis terug. Ook Torres ging daar checken of alles oké was met het meisje. Gisteravond mocht ze weer naar huis. “Mijn kleine meid is helemaal in orde dankzij God en de engelen die haar beschermden”, zei Caraballo. “Alles is oké, behalve dan dat mijn man er niet meer is.”

De politie gaat uit van een wanhoopsdaad, maar heeft geen idee waarom de man zich van het leven beroofde. Hij liet geen afscheidsbrief noch een andere aanwijzing achter. Zijn laatste gsm-gesprekken worden zo snel mogelijk nagetrokken.

Een vriend van de familie reageerde geschokt: “Hij was een goeie vader. Dit verrast mij. Waarom deed hij het?”

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.