Man (41) duwt gehandicapte jongen omver in supermarkt, hij is een dag later opgepakt Frank Houtappels

27 juni 2019

15u39

Bron: AD.nl 22 Een 41-jarige man is opgepakt voor het omver duwen van een jongen in een supermarkt van Albert Heijn in de Nederlandse stad Arnhem. Dat gebeurde dinsdagmiddag, de man is woensdag thuis opgepakt, zegt een politiewoordvoerder.

De man is verhoord, hij wordt verdacht van mishandeling. Beelden van het incident worden sinds woensdag druk gedeeld op Nederlandse sociale media. Te zien is hoe een man in een rood t-shirt een jongen, vermoedelijk gehandicapt, omver duwt. Hoe het met het slachtoffer gaat, is niet bekend. De politie kan niets melden over de aanleiding van de mishandeling.



Albert Heijn onderzoekt hoe het kan dat de beelden online staan, zegt een woordvoerder in de winkel aan de Velperbuitensingel. “Hier zijn wij niet blij mee.” Een perswoordvoerder van de supermarktketen laat weten dat de beelden aan de politie zijn gegeven. Dat de beelden online staan, is “niet de bedoeling”.