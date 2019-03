Man (40) wil echtgenote hak zetten en beraamt zuuraanval op bloedeigen zoontje (3) KVDS

06 maart 2019

17u10

Bron: Sky News, The Guardian 0 Een Britse man (40) is vandaag schuldig bevonden aan het beramen van een aanval met een bijtend zuur op zijn bloedeigen zoon. De man wilde zijn echtgenote “een hak zetten”, nadat hun relatie op de klippen was gelopen. De jongen liep zware brandwonden op aan zijn gezicht en armen.

De feiten gebeurden op 21 juli vorig jaar, in een outletwinkel in Worcester bij Birmingham. Volgens openbare aanklager Jonathan Rees was de moeder daar rond 14 uur heen gereden met haar drie kinderen om een verjaardagscadeautje te kopen. Op beelden van een beveiligingscamera is te zien hoe de vrouw gevolgd wordt door een zilverkleurige Opel Vectra.

Gillend

De vrouw ging met haar kinderen Home Bargains binnen, even later gevolgd door drie mannen. Op camerabeelden van de winkel is te zien hoe het slachtoffertje naar een vitrine met voetballen staat te kijken, als plots een man in een wit T-shirt hem voorbijloopt. De arm van de man is gestrekt en hij heeft een voorwerp in zijn handen. Terwijl de man wegstapt, kan je de jongen zien omkijken naar hem, voor hij gillend naar zijn moeder rent en “het doet pijn” schreeuwt.





De jongen werd na de feiten naar het ziekenhuis gebracht en had een brandwonde van 3 centimeter op zijn voorhoofd en een van 10 centimeter op zijn onderarm.

De aanval in de winkel zou niet de eerste poging geweest zijn om het kind met een bijtend zuur te overgieten, zo bleek tijdens het proces. Een week eerder was er ook al een aanval gepland aan de school van de jongen, maar toen hadden de daders hun plannen op het laatste moment afgeblazen. Vóór de aanval in de outletwinkel zouden ze enkele ‘verkennende missies’ uitgevoerd hebben.

Medeplichtigen

Tijdens het proces – dat 6 weken duurde – stond niet alleen de vader terecht, maar ook zes vermoedelijke medeplichtigen. Vijf van hen werden samen met de vader schuldig bevonden aan ‘het beramen van een plan op zwavelzuur te gooien met als doel brandwonden te veroorzaken of te verminken’. Over de zesde persoon – een vrouw – is de jury nog aan het beraadslagen.

Het motief van de man – een voormalig fabrieksarbeider en taxichauffeur – zou volgens de openbare aanklager met het voogdijschap over de jongen te maken hebben gehad. Zijn vrouw had in augustus 2017 de echtscheiding aangevraagd en de man mocht zijn kinderen nog maar één keer om de twee weken zien, in een speciaal centrum waar ook toezicht was. Met de zuuraanval wilde hij zijn vrouw in diskrediet brengen en aantonen dat ze niet voor de jongen kon zorgen.

Drijvende kracht

Volgens de openbare aanklager was de vader duidelijk de drijvende kracht achter de aanslag. Hij was boos en voelde zich vernederd door zijn vrouw ten aanzien van zijn familie.

De namen van de gezinsleden mogen overigens niet vernoemd worden om de identiteit van de jongen te beschermen. Die laatste is intussen hersteld en woont nu bij zijn moeder.