Man (40) steekt zwangere vriendin (32) neer: foetus sterft, vrouw zwaargewond

06 juni 2019

21u35

Bron: Sudinfo 4 Frankrijk Een 40-jarige man heeft gisteren zijn zwangere vriendin aangevallen met een mes in het Franse departement Seine-Saint-Denis, ten noorden van Parijs. De 32-jarige vrouw raakte zwaargewond, haar ongeboren kind kon niet gered worden, meldt Sudinfo.

De feiten vonden gisterenavond plaats in de woning van het koppel. De vrouw kon na de brute mesaanval op eigen kracht nog aanbellen bij een buurvrouw, die de hulpdiensten verwittigde. Het slachtoffer liep verwondingen op aan het hoofd, de benen, de armen en in de borst- en buikstreek.

Ze werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Haar toestand is sinds vanochtend niet meer kritiek, aldus de Franstalige nieuwssite. Voor de ongeboren baby van ongeveer vijf maanden kon geen hulp meer baten.

De man die de messteken toebracht is de 40-jarige vriend van het slachtoffer. Meteen na de feiten ging hij zichzelf aangeven bij de politie, samen met zijn twee kinderen van vijf en zeven jaar. Het is niet duidelijk of zij getuige waren van het geweld.

De veertiger is geen onbekende voor het Franse gerecht, melden bronnen dicht bij het onderzoek. Vorig jaar werd de man nog veroordeeld nadat zijn vriendin twee klachten tegen hem had ingediend, voor geweldfeiten die in 2017 waren gepleegd. De rechter oordeelde toen dat de man een cursus zelfbeheersing moest volgen.