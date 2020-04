Man (39) doodt vriendin en twee van haar kinderen nabij Rijsel mvdb

06 april 2020

11u12

Bron: AFP - La Voix du Nord 4 Een man heeft zondagavond laat zijn vriendin en twee van haar kinderen gedood in het Noord-Franse Carvin, een gemeente op ruim 20 kilometer ten zuiden van Rijsel. Volgens de hulpdiensten zijn de 35-jarige moeder, haar achtjarige zoon en haar zestienjarige dochter met messen om het leven gebracht.

De 39-jarige man probeerde hierna zichzelf van het leven te beroven. Hij is naar het ziekenhuis overgebracht. Zijn toestand zou niet levensbedreigend zijn. Drie andere kinderen van de vrouw konden iets na 23 uur vluchten naar hun grootouders die verderop in de straat wonen. De senioren brachten hun kleinkinderen (zes, negen en dertien) naar een hospitaal in Arras. De dader is niet de vader van de kinderen. Of hij bij het gezin inwoonde, is nog niet duidelijk.



Het drama is mogelijk de zwaarste moord in Frankrijk sinds de drastische lockdownmaatregen vanwege het coronavirus in voege traden. Volgens persbureau AFP is de moord het achttiende geval van femicide (vrouwenmoord) sinds begin 2020. Maar liefst 126 vrouwen in Frankrijk zijn in 2019 om het leven gebracht door hun huidige partner of ex-man, een torenhoog cijfer.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.

Meer over Frankrijk

samenleving

AFP

Arras

Rijsel