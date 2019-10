Man (37) reist van Noorwegen naar VS om schoonvader (61) te verrassen, maar bekoopt dat met de dood HAA

04 oktober 2019

17u23

Bron: The Independent 1 Een Amerikaan heeft dinsdagavond zijn schoonzoon doodgeschoten, terwijl die enkel zijn schoonvader wilde verrassen voor zijn verjaardag. De schietpartij vond plaats in de tuin van de woning van Richard Dennis (61), in Florida. Christopher Bergan (37) overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Seconden voor het drama, dinsdagavond omstreeks 23.30 uur, werd er luid aangeklopt bij de woning van Dennis in Gulf Breeze, een stad in de Amerikaanse staat Florida. Toen de zestiger de voordeur opendeed, was er niemand te zien. Kort daarna sprong zijn schoonzoon Bergan uit de struiken. Hij was het die eerder op de deur had geklopt, om zijn schoonvader naar buiten te lokken.

Semiautomatisch wapen

Bergan was speciaal voor de verjaardag van zijn schoonvader uit zijn geboorteland Noorwegen naar de VS overgevlogen om de man te verrassen. Maar dat verrassingsbezoek liep dus helemaal fout.



Omdat de oudere man dacht dat iemand hem wou aanvallen, opende hij het vuur met een semiautomatisch wapen. Bergan werd vol geraakt en stierf ter plaatse aan zijn verwondingen. Toen de dertiger al overleden was, ontdekte Dennis dat hij de echtgenoot van zijn dochter had neergeschoten.

“Vreselijk ongeluk”

Bob Johnson, politiechef van Santa Rosa County, bevestigde het drama gisteren op een persconferentie. Hij sprak van een “vreselijk ongeluk” en zei dat Dennis niet wordt aangeklaagd, meldt Pensacola News Journal. De politiebaas riep op om te bidden voor de familie. “Ik kan me niet voorstellen wat zij nu moet doormaken. Dit is echt verschrikkelijk.”