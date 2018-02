Man (35) doodt vrouw en verwondt 12 anderen in druk winkelcentrum Peking HA

11 februari 2018

12u19

Bron: AFP 0 Een 35-jarige man heeft vandaag een vrouw gedood en twaalf anderen verwond in een winkelcentrum in de Chinese hoofdstad Peking. De dader is opgepakt en heeft de feiten bekend. Volgens de politie had hij persoonlijke problemen.

De aanval vond omstreeks 13 uur (lokale tijd) plaats in het commercieel centrum Joy City, in hartje Peking, bevestigt de Chinese politie op de sociaalnetwerksite Weibo. De dertiger haalde met een nog niet nader gespecificeerd voorwerp uit naar zijn slachtoffers en verwondde hen. Drie mannen en tien vrouwen raakten gewond. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht; één van de vrouwen overleed daar aan haar verwondingen. De andere slachtoffers verkeren niet in levensgevaar.

De politie kon de dader snel vatten. Het gaat om de 35-jarige Zhu. De man heeft de feiten bekend. Hij had persoonlijke problemen, aldus nog de politie. Op het moment van de aanval was het bijzonder druk in het winkelcentrum. Veel mensen waren er inkopen aan het doen voor het Chinese nieuwjaar dat dit jaar op 16 februari plaatsheeft.