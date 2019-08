Man (34) gooit hond van derde etage van een gebouw en krijgt gevangenisstraf

24 augustus 2019

Een rechtbank in de Zuid-Franse stad Montpellier heeft een man veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf waarvan een voorwaardelijk, omdat hij een hond van de derde etage van een gebouw had gegooid. De 34-jarige man toonde tijdens het proces geen spijt of berouw.