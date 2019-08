Man (33) steekt vier mensen dood in Californië jv

08 augustus 2019

09u00

Bron: nbc 38 De Amerikaanse politie heeft een man van 33 aangehouden die op rooftocht ging en vier mensen doodstak in Garden Grove en in het nabijgelegen Santa Ana in Zuid-Californië. Twee andere slachtoffers zijn zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis.

De dader stak woensdagavond eerst twee mensen dood in het appartementencomplex in Garden Grove in Orange County waar hij zelf woont. Bij een overval op een verzekeringskantoor takelde hij daarna ook een vrouw ernstig toe met een mes en diende hij meerdere messteken toe aan een man die aan het tanken was. Van het laatste slachtoffer sneed de dader bijna de neus af, verklaarde de politie.

Vervolgens pleegde hij nog een overval op een filiaal van Subway in Santa Ana waar hij eveneens een dodelijk slachtoffer maakte, waarschijnlijk een klant. Daarna doodde hij de veiligheidsagent van een 7-Eleven in dezelfde stad in Zuid-Californië. Daar kon de politie de crimineel, ongeveer twee uur na zijn eerste moord, arresteren. Hij was gewapend met een groot mes en met het pistool van de bewakingsagent.

Volgens de politie gaat het om willekeurige roofmoorden. “De verdachte kende geen van de vier slachtoffers.” Zijn identiteit werd niet bekendgemaakt.