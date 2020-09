Man (33) kritiek nadat hij neergeschoten wordt met kruisboog in Londen KVDS

15 september 2020

12u36 0 Een 33-jarige man is maandagavond neergeschoten met een kruisboog in Londen. Dat melden verscheidene Britse media. De man zou in kritieke toestand zijn.

Het incident gebeurde rond 20 uur lokale tijd (21 uur in België) in Uxbridge, in het uiterste westen van Groot-Londen. De man zou in de buik geschoten zijn en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.





De politie bevestigt aan de krant The Sun dat ze de jacht op de dader heeft geopend. Voorlopig zouden er evenwel nog geen arrestaties verricht zijn.