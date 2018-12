Man (31) die Humeyra (16) op school doodschoot, bedreigde ook haar zusjes Sander Sonnemans

20 december 2018

18u02

Bron: AD.nl 0 Bekir E. (31), de man die wordt verdacht van de moord op de 16-jarige scholiere Humeyra Ergincanli op een school in Rotterdam, heeft niet alleen haar eerder bedreigd, maar ook haar zusjes. Hij dreigde hen te verkrachten en dood te steken. Afgelopen augustus is Bekir E. daar door de politierechter voor veroordeeld.

Bekir E. kreeg zes weken cel, waarvan drie voorwaardelijk, opgelegd. De rechter verbond enkele bijzondere voorwaarden aan de straf: een contactverbod en Bekir E. moest bij de reclassering wekelijks zijn urine laten controleren op drugsgebruik. Bekir E. moest toen nog een werkstraf, die hem was opgelegd voor een eerder misdrijf, uitvoeren.

De verdachte van wat Nederlandse media inmiddels de ‘schoolmoord’ zijn gaan noemen, kwam destijds voor de zitting bij de politierechter niet opdagen. Zijn advocaat stelde dat Bekir E. bang was om direct gevangen genomen te worden en achter de tralies te worden gezet.

De mishandelingen van Humeyra Ergincanli dateren van mei dit jaar. Humeyra werd geslagen omdat ze tegen een vriendin had gezegd dat ze bang was. De politie durfde ze niet in te schakelen. “Als dat de politie is, dan steek ik je eerst dood en dan doe ik pas open”, riep E. volgens de verklaring van Humeyra tegen haar toen bij hem aan de deur werd gebeld.

“Ik maak jou ook af”

Humeyra deed in het bijzijn van haar twee zusjes aangifte bij de politie. E. pikte dat niet en dreigde de meisjes te vermoorden. “Ik kom er achter waar je woont, ik maak jou ook af”, zei hij tegen Humeyra door de telefoon. Humeyra zou ook worden doodgestoken als ze de schoenen die ze van Bekir E. had gekregen niet terug zou geven nadat ze het met hem had uitgemaakt.

Bekir E. verklaarde destijds bij de rechter dat hij de schoenen, met volgens hem een waarde van zeshonderd euro, duizend euro contant en een waardevolle ring had opgeëist omdat aan de relatie een einde was gemaakt door haar. Hij bekende destijds in een appbericht te hebben geschreven: ‘Ik ga je doodsteken’.

Hij heeft vaak meerdere relaties met jonge vrouwen Onderzoekers in reclasseringsrapport

De reclassering bracht destijds ter gelegenheid van de rechtszaak een rapport uit over Bekir E. “Hij heeft vaak meerdere relaties met jonge vrouwen”, schrijven de onderzoekers. “Wanneer deze vrouwen afstand van hem nemen, toont hij afdwingend, eisend, dreigend en fysiek agressief gedrag.” E. wordt als enigszins zwakbegaafd betiteld. Hij zou verslaafd zijn aan cannabis en behoorlijk drinken.

Bekenden van Humeyra meldden dat ze de relatie met E. verbrak omdat hij had gelogen over zijn leeftijd en verzweeg dat hij een vrouw en een kindje had.

Afgelopen namiddag werd in een Turkse moskee in stadsdeel Rotterdam-West het dodengebed voor Humeyra gebeden. De rechter-commissaris (het Nederlandse equivalent van een onderzoeksrechter, red.) heeft vandaag beslist dat Bekir E. nog zeker 14 dagen langer vast moet blijven zitten. Bekir E. zou het meisje in de fietsenstalling van het Designcollege (eveneens in Rotterdam-West) hebben doodgeschoten. Het college is een vmbo-school, vergelijkbaar met het Vlaamse beroepssecundair onderwijs. Er worden studierichtingen als Haardesign, Fotografie, Groene vormgeving en Styling aangeboden.