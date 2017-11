Man (30) maakt 11-jarig meisje zwanger. Rechter spreekt hem vrij omdat er geen sprake is van dwang KVE

19u50

Bron: Le Parisien, VTM Nieuws 10 Thinkstock Illustratiebeeld In Frankrijk heerst er grote commotie omdat een rechter een man heeft vrijgesproken die seks had met een 11-jarig meisje en haar zwanger maakte. Ook eind september zorgde een gelijkaardige rechtszaak voor ophef.

De toen 22-jarige man nam het meisje in 2009 mee naar een park in Champs-sur-Marne nabij Parijs. Hij ontkleedde haar en maande haar aan op de grond te gaan liggen. Vervolgens had hij seks met haar waarna het meisje zwanger bleek.

Vorige week werd de man vrijgesproken, nochtans had justitie 8 jaar cel geëist. Maar in Frankrijk zijn er 3 criteria voor verkrachting - dwang, dreiging of geweld - en daar was volgens de rechter geen sprake van. De moeder van het meisje is gechoqueerd door het verdict. "Die man heeft het leven van mijn dochter verwoest. Zijn die rechters die dergelijke uitspraken doen, zelf geen ouders dan? Vinden zij het oké dat wildvreemden met hun kinderen slapen?" Het parket heeft vrijdag beroep aangetekend tegen het vonnis.

Ook eind september besliste een rechter om een 28-jarige Franse kinderlokker die een meisje had misbruikt in een voorstad van Parijs, niet te vervolgen wegens verkrachting maar enkel voor seksuele agressie.

De dader, zelf vader van twee kinderen, zou het meisje al een aantal keren op straat hebben aangesproken. De derde keer dat hij dat deed, ging ze mee naar zijn flat waar ze werd misbruikt. Hij had orale seks met het kind en penetreerde haar. Maar volgens de Franse justitie heeft het meisje niet geprotesteerd. Daarom zou sprake zijn van ‘instemming’.

Er wordt in Frankrijk gewerkt aan een nieuwe wet om komaf te maken met dergelijke vonnissen, liet staatssecretaris voor Emancipatiezaken Marlène Schiappa weten. President Macron van zijn kant zal eind deze maand een toespraak houden om seksueel geweld aan de kaak te stellen.