Man (29) raakt compleet geobsedeerd door Bulgaarse die hij online leert kennen. Het eindigt in bloedbad KVDS

29 januari 2019

18u39

Bron: The Washington Post 0 Een Amerikaanse man zit in de cel nadat zijn obsessie voor een Bulgaarse die hij leerde kennen op een pornosite compleet uit de hand liep. Grant Amato (29) uit Orlando betaalde in drie maanden tijd meer dan 175.000 euro om de ‘camgirl’ te kunnen spreken. Dat geld stal hij van zijn ouders en zijn broer. Toen die het ontdekten en eisten dat hij zich zou laten behandelen voor zijn pornoverslaving, liepen de spanningen in het gezin torenhoog op. Zo hoog dat zijn broer aan zijn vriendin vertelde dat hij vreesde dat Grant “iedereen zou doden”. En die vrees bleek terecht.

Amato leerde de Bulgaarse kennen op Cam Girls, een pornosite waar je kan livestreamen met meisjes. Hij raakte geobsedeerd door de vrouw en spendeerde al zijn tijd en geld aan haar.

Verpleger

Op 21 juli vorig jaar raakte hij zijn job als verpleger kwijt toen zijn werkgever ontdekte dat hij zonder toestemming verdovende middelen had toegediend aan enkele patiënten. Hij kwam werkloos thuis te zitten bij zijn ouders en dat maakte dat hij nog meer tijd kreeg voor zijn online vriendin.





Hij stuurde haar grote sommen geld en haalde dat overal waar hij het kon vinden. Zo stal hij 130.000 euro van zijn ouders Chad (59) en Margaret (61) en ruim 50.000 euro van zijn broer Cody (31). Toen dat op was, verkocht hij het geweer van zijn broer en nam hij een lening van 57.000 euro op het huis.

Op 22 december vorig jaar riep vader Chad het gezin samen voor een gesprek. Ook de oudste zoon van het gezin – Jason – was daarbij aanwezig. Chad eiste dat Grant zich zou laten behandelen voor zijn seksverslaving en een programma van 60 dagen zou volgen in een ontwenningscentrum in Fort Lauderdale. Grant stemde aanvankelijk in, maar vertrok er al op 4 januari.

Terug thuis kreeg hij een lijst van 2 pagina’s met regels waar hij zich aan moest houden als hij onder het dak van zijn ouders wilde blijven wonen. Zo mocht hij geen contact meer hebben met zijn Bulgaarse ‘vriendin’. Grant lapte dat echter aan zijn laars en bleef haar berichten sturen via Twitter. Zijn vader ontdekte dat en vertelde zijn zoon donderdag dat hij het huis moest verlaten.

Telefoontje

Die avond kreeg zijn broer Cody een telefoontje van zijn vader terwijl hij bij zijn vriendin was. Chad vroeg hem of hij naar huis kon komen. Toen zijn vriendin hem vroeg wat er aan de hand was, antwoordde Cody dat het om een ‘stomme’ familiekwestie ging. Toen ze hem later een berichtje stuurde om te vragen hoe het ging, antwoordde hij alleen maar ‘ok’.

De volgende ochtend verscheen hij echter niet op zijn werk. Daarop belde zijn vriendin de politie en die trok naar het huis van het gezin. Daar deed niemand open. Ook telefoontjes naar de familieleden bleven onbeantwoord. Uiteindelijk forceerde een van de agenten de achterdeur.

In de keuken vonden ze vader Chad. Hij lag op zijn rug op de vloer, midden in een plas bloed. Cody lag in foetushouding op de grond in een berging en Margaret op het bureau in haar kantoor. Ze bleken allemaal ‘in executiestijl’ doodgeschoten met een revolver.

Spoor

Van Grant was geen spoor, net als van zijn wagen. Die werd de volgende dag gespot aan een hotel in de stad en daar troffen speurders ook de man aan. Die gaf toe dat er spanningen in het gezin waren door zijn relatie met de Bulgaarse vrouw, maar hij ontkende dat hij zijn familie uitgemoord had.

Grant Amato, now being held without bond on three counts of First Degree Murder, is currently set for an initial court appearance this afternoon. pic.twitter.com/U4kkeZ3FP8 Seminole County S.O.(@ SeminoleSO) link

Toen de speurders hem de foto’s lieten zien van de lichamen en vroegen of hij enig berouw had, antwoordde hij volgens het verslag van de politie “dat zijn familieleden hem er al maandenlang van beschuldigden dat hij hun leven verwoest had, dat hij stal en dat hij de huisregels niet volgde”. “Je kan me hier ook nog wel de schuld van geven”, klonk het.

Driedubbele moord

Amato zit nu in de cel op verdenking van driedubbele moord. Volgens de politie zou zijn obsessie voor de Bulgaarse vrouw het geweld veroorzaakt hebben.

Hij zou voor de rechter moeten verschijnen op 26 maart. Het is niet duidelijk of de Bulgaarse vrouw ook iets ten laste gelegd kan worden voor de moorden. De vrouw werd niet geïdentificeerd in de gerechtsdocumenten.

We were happy to assist our friends at Seminole County Sheriff’s Office in locating Grant Amato, a person of interest in a triple homicide in Seminole County.#OCSOMakingADifference #SeminoleCountySO #Teamwork pic.twitter.com/mINKcNYQgr Orange County Sheriff's Office(@ OrangeCoSheriff) link