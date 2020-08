Man (28) overleeft aanval van witte haai: “Heb me gered door deel van surfplank in zijn bek te duwen” SVM

13 augustus 2020

14u40

Bron: The Mirror 0 Phil Mummert haalt opgelucht adem. De 28-jarige surfer werd in Australië aangevallen door een witte haai, maar dankzij een bliksemsnelle reactie kan hij zijn hachelijke avontuur nu toch nog navertellen. De jongeman won de strijd op leven en dood vooral door zijn surfplank steeds dieper in de bek van de ongenode gast te duwen.

De aanval gebeurde op 31 juli in Bunker Bay, een baai aan de westkust op bijna 250 kilometer van Perth. Mummert werd in zijn been gebeten, met een gapende wonde tot gevolg.

“Ik herinner mij vooral de kracht waarmee die haai van vijf meter mij in het water duwde”, stelt de twintiger. “Mijn surfboard had hij intussen ook in tweeën gebeten.”

Zijn verstand liet hem gelukkig niet in de steek. “Met beide handen duwde ik het restant van mijn plank in zijn bek. Als hij daarop beet, bleef ik tenminste ongedeerd. Mijn brein draaide op volle toeren, maar toch leek alles zich in vertraagd tempo af te spelen.”

De haai bleef intussen in cirkels rond hem zwemmen. “Ik behield oogcontact en probeerde intussen ook enkele meppen uit te delen. Uiteindelijk werd ik gered door drie andere surfers die zagen dat ik in de problemen gekomen was. Die kerels zijn absolute helden.”

Mummert kreeg in het ziekenhuis maar liefst 63 hechtingen. “Ik besef maar al te goed dat ik in normale omstandigheden mijn been zou verloren zijn. Misschien had ik het dan zelfs niet overleefd.” Alleen al dit jaar zijn vijf mensen in Australië gestorven na een aanval van een haai.



