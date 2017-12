Man (27) met stinkvoeten opgepakt voor verstoring openbare orde hr

Bron: AFP, Times of India 0 Thinkstock Een 27-jarige Indiër is een tijdje in de cel beland door zijn stinkvoeten. De man had zijn sokken uitgedaan op de bus, maar dat veroorzaakte zoveel chaos dat de chauffeur geen andere oplossing zag dan te stoppen aan een politiekantoor. De twintiger werd opgepakt voor verstoring van de openbare orde.

Het incident gebeurde in het noorden van India nabij het Himalaya-gebergte, waar je normaal gezonde, frisse lucht kan inademen. Zijn medepassagiers konden er dan ook niet mee lachen toen de 27-jarige Prakash Kumar nabij de stad Kangra plots besliste om zijn sokken uit te doen. Als gevolg van de stank vroegen ze hem verschillende keren zijn sokken op te bergen of weg te gooien. Kumar weigerde echter, en dat zorgde voor verhitte discussies. De chauffeur moest een paar keer tussenbeide komen. Omdat niemand de man kon overtuigen, besliste de chauffeur uiteindelijk naar een politiekantoor te rijden. Daar werd Prakash Kumar na een klacht van zijn medepassagiers opgepakt voor verstoring van de openbare orde. Ook op het politiekantoor zou hij nog commotie veroorzaakt hebben. Toen hij werd vrijgelaten, diende hij prompt zelf een klacht in tegen zijn medepassagiers. Volgens hem stonken zijn sokken helemaal niet en zochten de andere passagiers ruzie met hem zonder dat daar een reden voor was.