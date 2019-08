Man (27) livestreamt mishandeling jongen van 8 op Facebook

05 augustus 2019

Bron: Belga en ANP

Een 27-jarige man uit het Nederlandse Leiden is het voorbije weekend opgepakt voor mishandeling van een achtjarige jongen. Beelden ervan waren te zien via een livestream in een Facebookgroep. De politie kreeg daarover meerdere meldingen en kon het adres traceren waar de jongen werd vastgehouden.