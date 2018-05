Man (26) spoot ammoniak in ogen van ex en reed uren rond om pijn te verergeren

10 mei 2018

Een 26-jarige man uit het Britse Worthing is deze week veroordeeld tot een celstraf van tien jaar vanwege een koelbloedige aanval met ammoniak op zijn ex-vriendin. Onder dreiging van een mes liet hij de vrouw in 2016 naar een afgelegen parkeerplaats rijden, waar hij het bijtende product in haar ogen spoot. Vervolgens sloeg hij haar bont en blauw en randde hij haar aan.