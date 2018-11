Man (26) opgepakt voor viervoudige moord Enschede Pim Lindeman

15 november 2018

22u38

Bron: AD.nl 0 Een 26-jarige man uit Enschede zit vast op verdenking van betrokkenheid bij de viervoudige moord die dinsdag plaats vond in de Oost-Nederlandse stad. De man werd diezelfde avond al opgepakt, maar de politie hield de arrestatie twee dagen stil.

Tegelijkertijd met de aanhouding van de 26-jarige man, is ook nog een andere verdachte aangehouden. Hij is inmiddels weer op vrije voeten.

De mannen werden dinsdagavond gearresteerd in de omgeving van de stad Dordrecht (Zuid-Holland). Over de identiteit van de mannen is nog niet veel bekend, net als over de rol die de 26-jarige Enschedeër mogelijk speelde rond de moorden in het bedrijfspand aan de Van Leeuwenhoekstraat. Morgen wordt besloten of hij wordt voorgeleid aan de rechter-commissaris (het Nederlandse equivalent van een onderzoeksrechter, red.). Daar wordt bepaalf of de man nog langer in hechtenis moet blijven zitten.

Opmerkelijk

De arrestaties zijn opmerkelijk, omdat de politie gistermiddag zowel tijdens een persconferentie als op latere vragen van de pers met geen woord repte over eventuele aanhoudingen of verdenkingen.

Ook over een eventueel signalement, vluchtauto of motieven werd nog niets gezegd. Het vroege stadium van dat onderzoek zou dat nog niet toelaten.

Overdag vermoord

Woensdag maakte de politie wel bekend dat de vier mannen die dood werden gevonden dinsdagmiddag zijn doodgeschoten in een pand aan de Van Leeuwenhoekstraat in de wijk Velve-Lindenhof.

Het gaat naast Hengeloër Akfidan om Tuan Nguyen (43) uit Enschede, Artur Sargsyan (34) uit Hengelo en de 62-jarige Max Klaassen uit Arnhem. Klaassen lijkt op het verkeerde moment op de verkeerde plek te zijn geweest.