Man (26) aan auto vastgebonden en voortgesleept door straten van Luik, slachtoffer in levensgevaar Twee verdachten opgepakt HA TT

13 januari 2019

10u56

Bron: Belga 0 Twee mannen zijn vannacht opgepakt in Ans (Luik) nadat ze een jongeman van 26 jaar aan hun auto hadden vastgebonden en voortgesleept. Het slachtoffer, afkomstig uit Louvain-la-Neuve, is in levensgevaar. Het motief van de daad is nog niet bekend.

Getuigen verwittigden vannacht de politie nadat ze rond 02.30 uur hadden gezien hoe een persoon aan een auto was vastgebonden en achter een rijdende auto werd voortgesleept ter hoogte van de Place Saint-Lambert, pal in het centrum van Luik.

De politie ging ter plaatse, maar vond enkel een schoen terug. In Ans kon een patrouille even later wel een auto zoals beschreven door de getuigen terugvinden. De twee inzittenden werden opgepakt. Over hun motief is nog niets bekend.



Het slachtoffer raakte zeer zwaar gewond. Hij kreeg de eerste zorgen van de ambulanciers en werd dan overgebracht naar het Citadelziekenhis. De jongeman is in levensgevaar.