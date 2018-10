Man (25) valt Duitse agenten aan met schaar en wordt doodgeschoten, ook moeder overleden mvdb

19 oktober 2018

13u55

De Duitse politie heeft in Kirchheim in de deelstaat Rijnland-Palts een 25-jarige man doodgeschoten, nadat die agenten met een schaar had belaagd. Tijdens het incident in Kirchheim kwam ook de 56-jarige moeder van de man om. Twee agenten raakten zwaargewond door de aanval met de schaar. Ze zijn buiten levensgevaar.

Volgens de aanklager had een vrouw vrijdagmorgen naar de politie gebeld om te zeggen dat haar zoon was doorgedraaid en haar had aangevallen. De politie haastte zich daarna naar de woning. Daar ging de zoon de politie met een schaar te lijf. Agenten schoten hem uit zelfverdediging dood, aldus de aanklager. De man zou onder invloed van drugs hebben gestaan en een psychose hebben gehad.

Het is nog onduidelijk hoe de moeder precies om het leven is gekomen.