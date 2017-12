Man (25) aangehouden in LA na dodelijk geval van 'swatting' in Kansas jv

11u45

Bron: ABC 1 AP Lisa Finch, de moeder van Andrew Finch die donderdagavond doodgeschoten werd door de politie. De 25-jarige Tyler Barriss is in Los Angeles aangehouden in de zaak rond de dood van Andrew Finch (28). Finch werd het slachtoffer van 'swatting', een valse noodoproep op een of ander adres, als 'telefoongrap', waarbij de daders hopen dat er een SWAT-team in actie komt. Aan de basis van het incident met desastreuze gevolgen zou een ruzie tussen gamers liggen.

Het is Tyler Barriss die verdacht wordt van de valse telefoonoproep van donderdag naar de politie in Wichita in de staat Kansas. De beller verzon een gewelddadig verhaal ten huize Finch. Hij beweerde dat hij zijn vader een kogel door het hoofd joeg en dat hij zijn moeder en zijn broertje onder schot hield. Hij wou ook het huis in brand steken, beweerde hij. Het SWAT-team kwam ter plaatse op het opgegeven, valse adres en schoot tijdens de interventie de compleet onschuldige en ongewapende Andrew Finch dood, toen die een onverwachte beweging zou gemaakt hebben.

In oktober 2015 werd een man uit Glendale (toen 22 jaar) met dezelfde naam (Tyler Barriss) aangehouden voor het dreigen via de telefoon met een bomaanslag op KABC-TV.

Mogelijk was de aanleiding voor de fatale noodoproep een ruzie tussen twee gamers, die een weddenschap van 1 of 2 dollar hadden lopen over 'Call of Duty'.