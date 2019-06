Man (24) blijft bij sprong in Duits meer aan slingertouw hangen en verliest onderarm

tvc

26 juni 2019

Bron: ANP

Bij een sprong in een meer van een hoogte van 10 meter heeft een 24-jarige man in Paderborn in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen zijn onderarm verloren. De jongeman was samen met vrienden in een boom geklommen om met een touw over het meer te slingeren, zei de politie vandaag.