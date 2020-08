Man (22) riskeert levenslang voor levend verbranden van vriendje (18) van zijn jongere zus Joeri Vlemings

18 augustus 2020

14u13

Bron: New York Times 4 Adones Betances (22) kan 25 jaar tot levenslang cel krijgen voor de moord op de achttienjarige vriend van zijn jongere zus. De man uit de Bronx diende vrijdag zijn slachtoffer, Winston Ortiz, enkele messteken toe en stak hem levend in brand. Ortiz overleefde de aanslag niet, maar kon nog wel zelf zijn moordenaar aanwijzen.

Winston Ortiz (18) had een tijdje een relatie met de vijftienjarige zus van Adones Betances, maar recent had het meisje daar een einde aan gemaakt. Woensdagnamiddag hadden Ortiz en zijn ex-vriendinnetje toch weer afgesproken op de vijfde verdieping van een appartementsgebouw, niet ver van Yankee Stadium, in de buurt van waar ze beiden woonden. De broer van het meisje, Adones Betances, zou Ortiz daar twee keer met een mes in de rug hebben gestoken en een keer in de borst. Hij zou het slachtoffer vervolgens met brandstof hebben overgoten en in brand hebben gestoken.

Buren kwamen af op het onmenselijke geschreeuw van Ortiz en konden het vuur doven met emmers water. Maar Winston Ortiz’ lichaam was dan al voor meer dan 90 procent verbrand. De stervende tiener kon ter plaatse de politie nog vertellen dat Betances de moordenaar was, voor hij het bewustzijn verloor. Hij werd even later doodverklaard in het ziekenhuis van Harlem. Uit beelden van bewakingscamera’s zou blijken dat Betances inderdaad op de plaats van de misdaad was. Hij werd donderdag gearresteerd.

Hersenaneurysma

Volgens buren was Betances een rustige jongen, die goed zorgde voor de jongere kinderen van het gezin. Hij deed ook de boodschappen en verontschuldigde zich altijd beleefd bij de onderburen als de kleinere kinderen te luidruchtig waren. Maar hij zou het niet kunnen hebben verkroppen dat Ortiz een paar jaar ouder was dan zijn tienerzusje.

Winston Ortiz wordt omschreven als een brave, door en door goede en verlegen jongen uit een diepgelovig katholiek gezin. Hij overleefde als leerling op de middelbare school een operatie aan een hersenaneurysma. Hij was vooral met schoolwerk en baseball bezig, had een voorliefde voor kunst en wetenschap.

Ortiz was er het hart van in dat zijn allereerste liefje het had uitgemaakt. Hij was dan ook door het dolle heen, toen hij haar woensdag toch weer aan de telefoon kreeg. Hij repte zich naar haar, helaas met de bekende fatale gevolgen. Zijn laatste woorden aan de politie waren de cijfers van het telefoonnummer van zijn moeder, aldus zijn vader.