Man (21) vraagt 8-jarig meisje om seks op Snapchat, maar wordt betrapt nadat haar moeder het bericht ontdekt

Toen Gilberto Garcia-Bejarano (21) opdaagde aan het appartementsgebouw waar hij met het meisje had afgesproken, werd hij aangehouden. Een 21-jarige man uit Californië is gearresteerd nadat hij ervan werd beschuldigd een achtjarig meisje om seks te hebben gevraagd.

Gilberto Garcia-Bejarano (21) zou een meisje van 8 jaar seksueel expliciete foto's hebben gestuurd. Hij vroeg ook om naaktfoto's en probeerde via Snapchat om met haar af te spreken om seks te hebben. Uit de gesprekken bleek duidelijk dat de man ook wist hoe oud het meisje was.

De moeder van het jonge meisje ontdekte de schunnige berichten afgelopen maandag toen ze naar de mobiele telefoon van haar dochter keek. Die had ze nog maar een week eerder gekregen. De vrouw nam meteen contact op met de politie van de stad Roseville. Een rechercheur nam daarop de plaats in van het meisje en stelde in een nieuw gesprek voor om de man op 2 januari te ontmoeten.

De verdachte verscheen effectief op de afgesproken locatie. Hij dacht dat hij er het minderjarige slachtoffer zou ontmoeten, maar in plaats daarvan trof hij er de politie, die hem meteen arresteerde. Het is nog niet duidelijk of de man ook andere kinderen probeerde te contacteren. De politie voert een onderzoek.

Het voorval toont volgens de politie duidelijk aan dat ouders het internetgebruik van hun kinderen van dichtbij moeten volgen.