Mama ziet verschrikt op foto hoe dicht het gevaar haar tweelingdochtertjes naderde

24 augustus 2018

10u11

Bron: 9News 0 Een gezellig familie-uitje in de wildernis draaide voor een Australisch gezin uit Victoria gisteren anders uit. Plots tilde papa Jack Chapman bliksemsnel zijn tweelingdochtertjes van zestien maanden op. Jack had een levensbedreigend gevaar gespot hij samen met mama Stacee Carter later ook op de foto's zag opduiken. De moeder beleefde de schrik van haar leven en deelde het beeld op Facebook om andere ouders te waarschuwen.

Op de foto zie je links onderaan een slang achter de tweeling Ava en Isla sluipen. Volgens Jack en Stacee is het een bruine slang, een van de meest giftige soorten ter wereld.

Op hun wandeling in de wilde natuur van Kings Billabong Park bij Mildura merkte Jack Chapman het reptiel plots op in de buurt van de twee peutermeisjes. "Jack zag het net voor het tussen de benen van beide meisjes glipte", vertelt Stacee Carter aan 9news. Mama Stacee panikeerde en gilde. Jack bleef kalm en ondernam actie.

"Hij zou een beet opvangen voor de kinderen", zegt Carter. "Het gebeurde zo snel, maar hij pakte de twee meisjes op, gaf ze aan mij en me en ging de slang stampvoetend achterna. Ze gleed weg." Stacee Carter trilde nog na op haar benen maar was dankbaar dat iedereen ongedeerd was.

Op het moment dat ze foto's van haar schattige tweeling maakte, had Stacee totaal geen benul van de aanwezigheid van de slang. Toen ze met haar partner de foto's later herbekeek, zagen ze de slang. Best wel beangstigend. Ze zette de foto op Facebook als waarschuwing. Ze liet weten dat de schrikwekkende ervaring haar niet zou weerhouden om in de toekomst opnieuw de wildernis op te zoeken. "Natuurlijk bedenk je wat er had kunnen gebeuren en je speelt een paar scenario's af in je hoofd, maar we moeten gewoon wat voorzichtiger zijn volgende keer, of het nu heet is of niet".