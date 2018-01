Mama voltooit gedoemde zwangerschap zodat de organen van haar baby andere kindjes kunnen redden. Maar nu blijkt zelfs dat niet te lukken ADN

21 januari 2018

12u38

Bron: Daily Mail 8 De Britse Hayley Martin (30) en haar man Scott (30) beroerden mensen wereldwijd toen bleek dat ze hun terminaal zieke kindje toch op de wereld zouden zetten, zodat de organen van het kleintje andere kinderen zouden kunnen helpen. Begin deze maand werd hun baby geboren, niet veel later sliep het meisje zacht in de armen van haar mama in. En toen stortte de wereld nog een tweede keer in elkaar: Ava-Joy blijkt te klein om haar organen te kunnen doneren.

Toen Hayley 5 maanden zwanger was, ontdekte ze dat haar baby een genetische ziekte had waarbij de nieren zich niet ontwikkelen. De prognose was keihard: haar kindje zou ofwel doodgeboren worden of niet lang na de geboorte sterven. Toen haar meisje op 8 januari via een keizersnede ter wereld kwam, leefde ze nog. Mama Hayley kon haar kleine meisje, gewikkeld in een dekentje en met een warm mutsje op haar kleine hoofdje, nog heel even knuffelen en liefde geven. Ava-Joy weende zelfs, bewoog, kneep nog in de vinger van haar mama. Maar 96 minuten nadat ze ter wereld kwam, stierf ze.

Ook al wisten de ouders al een tijd dat ze hun kindje zouden moeten afgeven, het blijft verschrikkelijk. “Niets kan je voorbereiden op de dood van je eigen kind. Elke dag opnieuw verwacht je wakker te worden uit je ergste nachtmerrie. Maar dat gebeurt niet.” En dan is er nog die zware tweede mokerslag. Met pijn in het hart vertellen ze vandaag aan Britse media dat de organen van Ava-Joy niet kunnen gedoneerd worden, zoals ze gehoopt hadden. Hun dochtertje ontwikkelde namelijk niet genoeg en werd te klein geboren om donor te kunnen zijn. “Toen we hoorden dat ze amper 55 gram te weinig woog – hetzelfde gewicht als een zakje chips – waren we er gewoon kapot van. Het had zo mooi geweest als ze een ander kind had kunnen helpen. Ik ben van plan zelf een nier te doneren, ter ere van haar.”

Terwijl de familie terugkijkt op een loodzware ervaring, onthouden ze ook al het moois dat ze meemaakten. Dat ze hun kindje nog 96 minuten konden knuffelen, zullen ze nooit vergeten - zeker omdat de gemiddelde tijd voor baby’s met de aandoening amper 9 minuten bedraagt. “Die 96 minuten dat ze nog leefde, de geluidjes die ze maakte, die vechtende knijp in mijn vinger… waren de mooiste van ons leven.” Of het koppel opnieuw dezelfde keuze zou maken, wetende wat ze moesten doorstaan? “Ik zou het zo opnieuw doen”, aldus Hayley. “Die 96 minuten, die zou ik voor niets opgeven. Ava heeft meer mensen geraakt in die paar minuten dan dat ik kan raken in 96 jaar."

Hayley Martin For those of you who are unaware, Our beautiful daughter Ava-Joy was born on Monday 8th January at 10:01am via Caesarean Section, weighing 2.445kg (5lbs 3.9oz) and passed away very peacefully in my...