Mama van zoon die stierf aan overdosis op muziekfestival richt zich tot haters op social media: "Sluit je ogen en denk aan je meest dierbare"

03 januari 2019

09u08

Bron: news.com.au 0 “Ze verdienden het te sterven, het doet ons niks.” Dat is samengevat de teneur van sommige haatreacties op social media over vijf festivalgangers die in het laatste halfjaar in Australië overleden zijn aan een overdosis drugs. Het kwetst Adriana Buccianti diep. Zij verloor zelf haar zoon Daniel in 2012 nadat hij iets verkeerds had geslikt. Buccianti richt zich met haar verdriet tot degenen die de hardvochtige berichten verspreiden. Ze pleit er ook voor dat de kwaliteit van drugs kan getest worden op de festivalterreinen zelf.

“Het kan mij niks schelen, verwacht geen medelijden van mij.” “Het is de schuld van jullie kinderen... dit is het principe van Charles Darwin: laat de natuurlijke selectie zijn werk doen.” “Dat mama het niet aankan dat haar zoon aan de drugs zat, kan niemand schelen. Hij stierf? Goed zo.”

De kritiek op social media was bikkelhard voor het handvol recente drugsgerelateerde overlijdens van Australische festivalliefhebbers de afgelopen zes maanden. Het gaat bij Adriana Buccianti door merg en been. Zij moest zeven jaar geleden afscheid nemen van haar 34-jarige zoon Daniel, die toen een fatale drugscombinatie had genomen op het Rainbow Serpent Festival op 170 km van Melbourne. “Ik zie en hoor wat de mensen zeggen. Daniel heeft het zichzelf aangedaan, de belastingbetaler moet hier niet voor opdraaien, hij verdiende het. Dat geeft mij een afschuwelijk gevoel”, getuigt de rouwende moeder.

Haar boodschap voor de brutale criticasters: “Ik zou hen zeggen: sluit een paar minuten je ogen en denk aan de persoon van wie je het meest houdt. Dat kan je kind zijn. Beeld je dan in dat die persoon nooit of te nooit nog terug thuis komt. Je ziet die nooit meer. Nooit meer met Kerst. Nooit geen huwelijk, nooit kleinkinderen. Niks. Dát is wat ik elke dag voel, de rest van mijn leven. Open je ogen maar weer.”

Buccianti pleit voor drugstesten op het festivalterrein zelf, zodat de jongeren tenminste zouden weten wát ze slikken. Dat wist haar zoon namelijk niet, op 29 januari 2012 tijdens het Rainbow Serpent Festival in de Australische deelstaat Victoria.

Het was tien dagen na zijn verjaardag. Die vrijdagavond belde hij in paniek zijn moeder. “Hij zei me dat hij iets verkeerds had genomen, niet wat hij verwacht had”, zegt Buccianti. “Hij vroeg me hem te komen halen. Hij werd zelfs psychotisch en vroeg me iets te vertellen wat alleen ik wist zodat hij er zeker van was dat hij mij had gebeld en dat dit echt gebeurde. Het was hartverscheurend.” Buccianti zei haar zoon dat hij zijn vrienden moest opzoeken. De ongeruste moeder zocht een babysit voor haar kleindochter op wie ze aan het passen was en begon aan haar urenlange rit om haar zoon te gaan halen. Maar later aan de telefoon klonk Daniel plots helemaal anders. Hij verzekerde zijn moeder ervan dat hij oké was en dat ze niet moest afkomen. Hij was in de goede handen van zijn vrienden.

Die nacht had Buccianti een “prachtige, fantastische droom” over haar zoon, waarna ze om 1u30 wakker schoot. Het moet ongeveer het tijdstip geweest zijn waarop Daniel zijn laatste adem uitblies in zijn slaap. Hij had blijkbaar acid genomen, een bad trip gehad en dan kalmeringsmiddelen gepakt als tegenzet. “Later viel hij in slaap en werd hij nooit meer wakker. Volgens de politie zag hij er zo vredig uit, herinner ik mij.” Om 8u30 zaterdagochtend klopte een agent op de deur van Buccianti in Melbourne. De nachtmerrie van elke ouder.

Adriana Buccianti is een voorvechtster voor pillentests of festivals, een debat die Down Under hevig woedt na de recente drugsdoden daar. “Ik kan getuigen wat dat zou betekend hebben voor mij. Ik kan getuigen hoe het voelt dat mijn zoon nooit meer thuis komt”, besluit ze vurig.