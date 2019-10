Mama van zieke Eva (2) doet oproep om dochter kaartje voor verjaardag te sturen en reactie is massaal KVDS

24 oktober 2019

16u19 6 Een Nederlandse moeder die afgelopen weekend een emotionele oproep deed op Facebook om haar zieke dochter voor haar verjaardag een kaartje te sturen, wordt bedolven onder de reacties. Er zouden al duizenden verjaardagwensen onderweg zijn, uit alle hoeken van de wereld.

Het was zaterdag dat Ellen Sreiwz haar “oproepje” postte op Facebook. “Op zaterdag 26 oktober is onze topper Eva jarig en zal ze 3 jaar worden”, klonk het. “Zoals jullie wel zullen begrijpen is dit voor ons een bijzondere verjaardag, omdat we dankbaar zijn dat we deze mijlpaal met haar mogen vieren. Eva is dol op kaarten die ze van iedereen toegestuurd krijgt. We zouden het ontzettend leuk vinden als Eva heel veel Verjaardagpost zou krijgen.”

Botkanker

Het meisje uit Assen in de noordelijke provincie Drenthe lijdt aan het Ewing-Sarcoom, een zeldzame vorm van botkanker waarover nog niet veel bekend is. Ze heeft al een heuse lijdensweg achter de rug. Haar ouders ontdekten afgelopen zomer dat er iets aan de hand was met haar toen ze in de auto de hele tijd “poepie au” riep. Ze wilde niet meer gaan neerzitten als ze moest eten, had pijnaanvallen als ze in haar bedje lag en haar staartbeentje kleurde blauw.





Op 14 juni werd ze doorverwezen naar het ziekenhuis, waar een MRI-scan uitwees dat ze een tumor had ter grootte van een pingpongbal. En uitzaaiingen in haar longen. (lees hieronder verder)

Er werd meteen een zware chemobehandeling opgestart en die lijkt succes te hebben. Hoewel ze in het begin maar een overlevingskans van 20 procent kreeg, is die al gestegen tot 60 à 70 procent.

De oproep van haar moeder moet haar nu een hart onder de riem steken. Het bericht van Ellen werd in geen tijd honderden keren gedeeld. En met resultaat, want volgens de vader van het meisje – Sharrol Pattiwael – zou ze misschien wel 10.000 kaarten toegestuurd kunnen krijgen. Die zouden bovendien van over de hele wereld komen: van Griekenland en Amerika tot zelfs Australië.

Openmaken

“We gaan ze in alle rust openmaken en lezen met Eva”, aldus de man in de Nederlandse krant De Stentor. “Wat we erna mee gaan doen? Dat hangt van de hoeveelheid af.” (lees hieronder verder)

Wil je ook graag een kaartje sturen? Dat kan door via Facebook een berichtje te sturen naar Ellen Sreiwz. Ze belooft een berichtje terug te sturen met het juiste adres.

Je kan je kaartje ook naar de politie van Zwolle-Noord sturen (Eva Pattiwael, p/a Politie Zwolle, Koggelaan 8, 8017JN, Zwolle, Nederland). Die zal de kaartjes vrijdag allemaal samen aan kleine Eva overhandigen. “De eerste lading dan, want in de dagen erna zullen er vast nog meer volgen. Het loopt echt storm”, klinkt het bij nieuwssite RTV Noord.

Op Twitter deelde de politie al enkele beelden van de gigantische hoop kaarten en knuffels die intussen al op het commissariaat aankwamen.

Goedemorgen allen, de postpakket bezorger is wederom langs geweest!! Zie hieronder het resultaat!! Super super super tof!! Dank jullie wel!! Groetjes Rosendo. pic.twitter.com/M2Kq9jcEJY Wijkagenten Zwolle-Noord(@ POL_ZwolleNoord) link