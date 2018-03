Mama van vier gaat viraal met doodeerlijke foto van haar buik TK

21 maart 2018

Bron: Daily Mail 0 Doreen Ching is nog maar 23 jaar oud, maar is intussen al mama van drie zonen en een dochter. En vier kinderen op korte tijd, dat doet wat met je lichaam. De Maleisische deelde online een foto van haar buik, en ging meteen viraal. Al is niet iedereen opgezet met haar eerlijke initiatief.

Om te tonen dat zwangerschappen blijvende sporen achterlaten, postte Ching een foto van haar buik op Facebook. Die is na vier kinderen bezaaid met striae. De Maleisische vrouw vertelt dat ze aanvaard heeft dat haar lichaam nooit meer de oude zal zijn, maar dat dat niet gemakkelijk was. Ze beseft dat geen enkele operatie haar buik zal kunnen herstellen. "Vrienden hadden me gewaarschuwd dat mijn perfecte lijntje verpest zou zijn na mijn vierde zwangerschap", klinkt het. "Ik was toen amper 21 en vroeg me af hoe ik mijn buik ooit weer zou kunnen aanvaarden. Het eerste dat ik deed toen ik uit het kraambed kwam, was kijken naar mijn buik en huilen."

De post van Doreen ging al snel viraal; hij werd duizenden keren gedeeld en geliket. De jonge vrouw kreeg heel wat bemoedigende reacties van andere moeders, die haar dapper en mooi vinden.

Maar er zaten ook heel wat minder lieve commentaren tussen. "Veel mensen vonden dat ik lelijk en afstotelijk was. Sommigen zeiden dat ze moesten kokhalzen van mijn buik." Anderen benadrukten dan weer dat het haar eigen fout was. "Vooral mannen zeiden dat ik zelf gekozen had om zoveel kinderen te hebben." Ze vraagt met aandrang voor wat meer respect voor moeders. "Wees lief voor de vrouwen in deze wereld, zoals je moeder en je vrouw, die moeder zijn en daarnaast nog werken. Dat is toch zo moeilijk niet?"