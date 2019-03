Mama sterft aan “gebroken hart” nadat echtgenoot hun dochtertje heeft verkracht en vermoord Karen Van Eyken

07 maart 2019

17u58

Bron: Metro, News.com.au 34 Anna Zubko (27) was op haar werk toen thuis het ondenkbare gebeurde. Haar man Yaroslav Oleinikov (28) had hun zesjarig dochtertje verkracht en in koelen bloede omgebracht. Na de gruwelijke feiten zonk de vrouw langzaam weg in een depressie. Zes maanden na de dood van kleine Veronika stierf de mama aan een “gebroken hart”.

Het was Anna die haar dochtertje aantrof buiten de woning nadat ze terugkeerde van haar werk in een lokale supermarkt. Het kind hing in de buurt aan een hek in Rostov-on-Don, in Rusland. Buren zagen hoe politiewagens met luide sirenes kwamen aangereden op de dag van de moord.

Uit de autopsie bleek dat het kleine meisje meerdere keren seksueel was misbruikt vooraleer ze werd gewurgd en aan het hek gehangen. Oleinikov werd aangeklaagd wegens verkrachting en moord.

Het koppel werd door buren omschreven als “teruggetrokken”. Er kwamen amper bezoekers langs. Volgens kennissen van de familie worstelde het echtpaar al langer met relatiemoeilijkheden. Zo moest Anna geregeld klappen incasseren van haar man. Samen hadden ze twee kinderen. Veronika kwam zes jaar geleden ter wereld. Drie jaar later werd hun zoontje Ivan geboren.

Weeshuis

Na het drama verspeelde Anna haar ouderlijke rechten. Ivan werd in een weeshuis geplaatst. Hierna zakte de vrouw langzaam weg in een diepe depressie. Ze had altijd van een gezin gedroomd. Nu had ze niets meer.

Toen ze een zware verkoudheid had, ging ze niet naar de dokter en behandelde de verkoudheid niet. Ze kreeg vervolgens een longontsteking. Ze was verzwakt en werd steeds zieker. Tegen de tijd dat ze hulp zocht, was het te laat. Zes maanden na de dood van haar dochtertje stierf ook Anna. Volgens sommigen aan een gebroken hart.

Oleinikov zit in de gevangenis en zal weldra voor de rechtbank moeten verschijnen. Hij riskeert twintig jaar cel.