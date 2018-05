Mama slachtoffer schietpartij Florida haastte zich om naar hem te vliegen: dat kostte haar 36.000 dollar Joeri Vlemings

08 mei 2018

11u37

Bron: CNN 0 Linda Beigel Schulman begreep meteen dat het om haar zoon ging, toen ze hoorde dat een leerkracht aardrijkskunde bij de slachtoffers was van de schietpartij in Parkland. In haar haast om met haar man en haar broer vanuit New York over te vliegen naar Florida lette ze niet op de prijs van de chartervlucht: 36.459,13 dollar. Het bedrijf maakte het anderhalve maand later uiteindelijk weer goed. Maar haar zoon Scott is Linda voor altijd kwijt.

Mama Linda wou bij haar zoon zijn. Ze zocht drie plaatsjes op commerciële vluchten van New York naar Florida, maar ze ving overal bot. Ze schakelde dan maar Talon Air in, een charterbedrijf dat onder anderen Martha Stewart en Lebron James als klant heeft. Ze wist wel dat het een pak duurder zou uitvallen dan een gewone vlucht, maar het was toch serieus schrikken toen de rekening van 36.459,13 dollar (30.655 euro) binnenkwam.

"Ik had er toen geen benul van wat het zou kosten", zei ze aan CNN. "Het maakte niet uit. Ik was ervan overtuigd dat ik bij mijn zoon in het ziekenhuis moest zijn en wel zo snel mogelijk." Anderhalf uur later kon ze al het vliegtuig opstappen, maar Linda had er geen rekening mee gehouden dat het toestel de volgende dag leeg moest terugvliegen naar New York, op kosten van de klant... Dat kwam haar op een extra 18.000 dollar (15.100 euro) te staan.

Toen de familie die tragische veertiende februari landde in Florida, vernamen ze dat Scott J. Beigel overleden was. De leerkracht aardrijkskunde had de deur van zijn klas in de Marjory Stoneman Douglas High School opengedaan om vluchtende studenten binnen te laten. Hij wou ze weer in het slot doen, maar werd dodelijk getroffen door schutter Nikolas Cruz. Beigel was een van de 17 slachtoffers die het drama in Parkland niet overleefden.

Met de levensverzekering van Scott kon de familie de volledige factuur betalen, maar Linda Schulman vroeg toch aan Talon Air om iets te doen aan die onverwachte 'terugvliegkosten'. De chartermaatschappij stortte 2.000 dollar terug (1.680 euro) en zei dat ze niet meer kon doen. Wekenlang probeerde Linda met hen te onderhandelen, zonder succes.

Na 74 dagen postte Linda dan maar ten einde raad de gepeperde rekening op Facebook. De volgende ochtend al kreeg ze een telefoontje van Adam Katz, de oprichter van Talon Air. Zijn zoon bracht hem de Facebookpost onder ogen en de CEO verontschuldigde zich uitgebreid bij Linda Schulman. Zijn brief zette ze eveneens op haar Facebook: "U heeft de grootste tragedie moeten doorstaan die geen enkele ouder zou mogen meemaken. Ik ben zelf vader en ik was gechoqueerd en had hartzeer toen ik om middernacht op uw post gewezen werd."

Katz bood aan om de hele reis terug te betalen, maar Linda stond erop zelf op te draaien voor de heenvlucht. Talon Air schonk de resterende 18.000 dollar aan het fonds dat opgericht werd ter ere van Scott J. Beigel.

Linda Schulman is Adam Katz erg dankbaar. Ze hoopt hem spoedig te ontmoeten en zal hem nog de 2.000 dollar van de aanvankelijke compensatie terugschenken.

Op Facebook kreeg de moeder van Scott ook kritiek omdat ze een vergoeding eiste, maar Katz verdedigde haar: "We moeten focussen op wat belangrijk is. Dat zeventien onschuldige, waardevolle levens verloren gingen en dat we ons medeleven betuigen met de pijn en het onherstelbare verlies van Linda Schulman en haar familie".