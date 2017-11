Mama schreeuwt om raad voor dochtertje (6): "Wil niet dat ze racistisch blijft" Joeri Vlemings

15u37

Bron: Netmums 0 Thinkstock Hannah B. is een gescheiden mama van drie kinderen. Ze is "beschaamd" omdat haar dochtertje van zes volgens haar "racistisch" is. De vader van de kinderen praat hen die haatgevoelens aan. De moeder voelt zich mislukt in haar opvoeding.

Hannah schreeuwt om hulp en om raad op de website Netmums. Haar dochtertje kwam onlangs af met een "geheim" dat ze met haar papa deelde. De moeder kreeg dat uiteindelijk ontfutseld: dochterlief moet niks hebben van mensen met een donkere huidskleur. De gechoqueerde Hannah sprak de vader erop aan, maar die vond het geestig.

Het meisje had haar papa verteld dat ze fan is van hiphopper Stormzy en dat ze met hem zou willen trouwen later. De reactie van de man was wreed. Hij zei zijn dochtertje dat "zwarte mensen stelen" en dat vriendschap met hen uitgesloten was.

Pestkop

De oudste zoon is acht en beseft dat zijn vader racistische praat verkoopt, schreef Hannah. Hij vindt hem daarom gewoon een "pestkop". Maar zijn zusje is wél helemaal in de ban van de hatelijke verhalen van haar vader. "Ze wil niet naar mij luisteren als ik haar probeer te zeggen dat het verkeerd is en waarom dat is", aldus Hannah. "Ik ben ten einde raad. Ik wil niet dat ze opgroeit met dat soort gedachtegoed."

Als raad kreeg Hannah onder meer mee dat ze best de school van haar dochter zou inschakelen en dat ze moet eisen dat het meisje haar vader enkel onder toezicht mag bezoeken. Nog een andere suggestie: speelkameraadjes met een verschillende huidskleur uitnodigen.